Zbadaj swój wzrok już za 1 zł w KODANO Optyk!

Nie pozwól by coś umknęło Twoim oczom. W salonach KODANO Optyk możesz teraz skorzystać z profesjonalnego badania wzroku za jedną złotówkę. To najlepszy moment, aby sprawdzić jakość widzenia i dobrać idealną korekcję!

Nie czekaj – oferta trwa tylko do 31 grudnia!

Zadbaj o swoje oczy już dziś. Umów się na badanie wzroku za 1 zł bez konieczności zakupu okularów. Znajdź najbliższy salon KODANO Optyk i przekonaj się, jak wyraźnie możesz widzieć świat. Twoje zdrowie i komfort są dla nas priorytetem. Podczas badania nasi wykwalifikowani specjaliści nie tylko sprawdzą ostrość widzenia, ale także dobiorą najlepszą dla Ciebie korekcję wzroku.

Dlaczego warto zbadać wzrok?

Współczesny tryb życia, praca przy komputerze, korzystanie ze smartfonów oraz sztuczne oświetlenie to wyzwania, którym każdego dnia muszą sprostać Twoje oczy. Regularne badania wzroku pozwalają:

wcześnie wykryć wady wzroku lub inne problemy zdrowotne

zapobiegać pogłębianiu się istniejących wad

poprawić komfort codziennego funkcjonowania dzięki precyzyjnie dobranym rozwiązaniom

Umów się na badanie wzroku w Olsztynie:

Salon KODANO Optyk Aura Centrum Olsztyna, tel. 535947071