Prezydent Olsztyna przedstawił finanse miasta na przyszły rok

„Ustalam projekt planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2025 rok, będący sumą projektów planów finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Olsztyna i organu Gminy Olsztyn w zakresie dochodów i wydatków” — czytamy w zarządzeniu prezydenta miasta Roberta Szewczyka.

— Projekt przyszłorocznych finansów trafił właśnie do radnych. Jaki ostatecznie będą one miały kształt, to okaże się na sesji zaplanowanej na styczeń 2025 roku — przekazał Patryk Pulikowski, rzecznik ratusza.

Jak wynika z dokumentu, ratusz ustalił dochody na 2025 rok w wysokości 1 812 810 828,44 zł, natomiast wydatki na poziomie 1 946 660 828,44 zł. Zaplanowany deficyt na przyszły rok to 133 850 000 zł.

— Na razie wskazany plan finansowy na 2025 rok ma bardzo duży stopień ogólności — stwierdził radny Mirosław Arczak. — Szczegóły będziemy chcieli poznać na posiedzeniach poszczególnych komisji rady miasta, które zaczynają się właśnie zbierać.

Ze wstępnych informacji wynika, że władze miasta zapisały na 2025 rok około 185 mln zł na ekotransport, który zakłada m.in. zakup tramwajów. Jednak większość tych środków pochodzić będzie z dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Ponad 23 mln zł miasto chce wydać na termomodernizacja budynków oświatowych. Dochodzi do tego jeszcze m.in. rozpoczęcie budowy wiaduktu w ciągu ul. Trackiej oraz przebudowy stadionu przy al. Piłsudskiego.

Przypomnijmy, że budżet miasta na 2024 rok zakładał dochody w wysokości około 1,555 mld zł, natomiast wydatki — 1 612 606 263,80 zł.

Deficyt budżetu miasta miał wynieść 67 800 000 zł.

Zgodnie z dotychczasową praktyką swoje projekty budżetów samorządy składały do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Termin minął 15 listopada. Jak już napisała „Gazeta Olsztyńska”, miasto nie zrobi tego w najbliższym czasie „w związku z niezakończonym procesem legislacyjnym ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw”. Prace nad ustawą zostały zakończone jedynie na etapie postępowania w Sejmie.

gs