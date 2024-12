Mieszkańcy olsztyńskiego Zatorza chcą zmiany organizacji ruchu

Grupa mieszkańców Zatorza chce przywrócenia dawnej organizacji ruchu na ul. Puszkina. W tej sprawie wysłali petycję do prezydenta Olsztyna.

Na ul. Puszkina przez lata obowiązywała organizacja ruchu, zgodnie z którą samochody mogły poruszać się w obu kierunkach. Drogowcy postanowili to zmienić i wprowadzili jednokierunkowy ruch. Chodzi o fragment ul. Puszkina do skrzyżowania z ul. Małeckiego.

Wysłali petycję do prezydenta

To jednak wywołało niezadowolenie grupy mieszkańców. W tej sprawie interweniowali w ratuszu. Skierowali pismo do prezydenta Olsztyna.

„Mieszkańcy budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 13 oraz przedszkola miejskiego nr 19 (obie placówki znajdują się przy ul. Puszkina) zwracają się (...) z petycją mającą na celu zgłoszenie problemu, a w konsekwencji przywrócenia dotychczasowego dwukierunkowego ruchu na odcinku drogi przy ul. Puszkina” – czytamy w piśmie.

Ich zdaniem wprowadzenie możliwości jazdy tylko w jednym kierunku „sparaliżowało ruch w okolicy szkoły i przedszkola w godzinach porannych i popołudniowych”.

„Przed podjęciem decyzji o zmianie regulacji na ww. odcinku nie podjęto żadnych innych prób poprawy bezpieczeństwa, np. ograniczenia prędkości do 20 km/h, utworzenia dodatkowych progów zwalniających, wprowadzenia całkowitego zakazu zatrzymywania się i postoju po obu stronach jezdni” – podkreślają niezadowoleni mieszkańcy. „Wdrożenie jednego kierunku ruchu jazdy na wspomnianym odcinku drogi znacząco ogranicza dojazd do budynków mieszkalnych osób starszych i niepełnosprawnych”.

Ratusz: Jednokierunkowe ulice najbezpieczniejsze

W sprawie zmiany organizacji ruchu na odcinku ul. Puszkina interpelowała wcześniej radna PiS Edyta Markowicz. – Wprowadzona zmiana organizacji ruchu na ul. Puszkina była zaskoczeniem dla mieszkańców bloków przy niej zlokalizowanych i wywołała wielkie ich oburzenie.

Niestety wprowadzenie jednokierunkowego ruchu na tym odcinku ul. Puszkina de facto zwiększyło natężenie ruchu na tym obszarze, a na chodnikach dalej parkują samochody. Wprowadzając te zmiany, skupiono się tylko na jezdni i miejscach postojowych – zaznacza radna Markowicz, która dodaje, że obecnie dojazd do kilkunastu bloków przy ul. Puszkina oraz kilku przy ul. Małeckiego jest możliwy tylko i wyłącznie poprzez wąski łącznik przy ogrodzeniu cmentarza, gdzie zdaniem radnej Markowicz ledwo mijają się małe osobowe auta. Do samochodów mieszkańców doliczyć należy auta rodziców dowożących dzieci do szkoły i przedszkola.

— W godzinach popołudniowych mieszkańcy i rodzice mogą wrócić tylko i wyłącznie, skręcając w ul. Rataja, a następnie we wspomniany wąski łącznik, co powoduje dodatkowe natężenie ruchu zarówno na al. Wojska Polskiego, ul. Rataja i wąskim łączniku ul. Puszkina — twierdzi radna PiS.

Do sprawy odniósł się prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

— Jednokierunkowe ulice są jednymi z najbezpieczniejszych rozwiązań. Wdrożone rozwiązanie jest też zgodne z „Programem dla Zatorza” przyjętym przez Radę Miasta Olsztyna — odpowiedział radnej prezydent Szewczyk.

