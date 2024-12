Legenda polskiego eteru powraca: Piotr Kaczkowski znów w Trójce

Piotr Kaczkowski, jedna z najbardziej ikonicznych postaci polskiego radia, po latach powraca do Trójki, by prowadzić nową audycję „Sobotnia Tonacja Trójki”. Decyzja ta zaskoczyła wielu, szczególnie w kontekście burzliwego rozstania z radiem w 2020 roku, które było efektem kryzysu wokół usunięcia piosenki Kazika. Jego powrót jest symbolem niegasnącej pasji i wyjątkowego miejsca, jakie zajmuje w sercach słuchaczy.

W 2020 roku Program III Polskiego Radia, znany jako Trójka, przeszedł przez jedno z najtrudniejszych wydarzeń w swojej historii. Fala odejść kluczowych osobistości rozpoczęła się od kontrowersji wokół usunięcia piosenki Kazika Staszewskiego „Twój ból jest lepszy niż mój” z listy przebojów. Utwór odnosił się do wizyty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu w czasie pandemii, co wzbudziło ogólnokrajową debatę. W efekcie z radiem rozstało się wielu zasłużonych dziennikarzy i artystów, w tym Piotr Kaczkowski – ikona Trójki.

Legenda eteru

Piotr Kaczkowski był związany z Trójką od 1963 roku, budując karierę jako autor i prowadzący kultowych audycji takich jak „Minimax”, „W tonacji Trójki” czy „Zapraszamy do Trójki”. Przez lata pełnił funkcję redaktora naczelnego, a także współpracował z magazynami muzycznymi, wydawał składanki i pisał książki. Jednocześnie słynął z dbałości o swoją prywatność, unikał publikowania zdjęć, skupiając uwagę słuchaczy wyłącznie na swojej pracy.

W 2014 roku przeszedł na emeryturę, ale kontynuował prowadzenie autorskich programów. Po fali odejść z Trójki w 2020 roku, spowodowanej konfliktami wewnętrznymi, Kaczkowski dołączył do internetowego radia rockserwis.fm i nowo powstałego Radia 357, gdzie stworzył audycję „Max 357”.

Powrót do Trójki

Mimo burzliwej przeszłości, Piotr Kaczkowski ogłosił na swoim profilu w mediach społecznościowych, że wraca do Trójki, by prowadzić nową audycję „Sobotnia Tonacja Trójki”. Program ma wystartować 14 grudnia o 13:05. 78-letni dziennikarz podkreślił, że decyzja o powrocie była dla niego osobistym wyzwaniem i zapowiedział, że jednocześnie będzie kontynuował współpracę z Radiem 357.

Rozłam i nowe początki

Odejście Kaczkowskiego z Trójki było częścią większego kryzysu, który doprowadził do powstania niezależnych inicjatyw radiowych. Radio 357, założone przez byłych dziennikarzy Trójki, zdobyło popularność wśród słuchaczy, oferując programy, które nawiązywały do najlepszych tradycji stacji. Powrót Kaczkowskiego do Trójki jest symbolicznym gestem, który przypomina o jego wieloletnim wpływie na polskie radio.

