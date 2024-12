Ustalenia Telewizji wPolsce24. Zakup udziałów TVN przez Węgrów to fake news. "Może chcą wystraszyć wyborców KO"

W sierpniu tego roku „Financial Times” poinformował, że kierownictwo amerykańskiego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery rozważa, zamiast podziału grupy, sprzedaż niektórych jej aktywów. Miałoby to dotyczyć stacji TVN. Powodem tych decyzji mają być kłopoty finansowe grupy WBD, której kurs spadł o prawie 70 proc. Dyrektor generalny David Zaslav i dyrektor finansowy Gunnar Wiedenfels mieli rozważać wszystkie możliwe scenariusze, by zaradzić tej sytuacji. Nikt jednak nie mówił i nie mówi o możliwości sprzedaży TVN węgierskiemu koncernowi medialnemu.

— Nie ma w tym ziarna prawdy, nie ma takich rozmów. O plotkach w tej sprawie słyszymy co jakiś czas i prawdopodobnie są one związane z TVN. Mają one odstraszyć każdego potencjalnego klienta — mówi Telewizji wPolsce24 osoba dobrze zorientowana w sprawie.

Efektem pogłosek o ewentualnej sprzedaży TVN-u jest, jak dodają rozmówcy Telewizji wPolsce24, paraliż wszelkich możliwych oferentów i zablokowanie rozmów w tej sprawie, na czym zależy ludziom związanym z TVN.

— Trzeba także pamiętać, że w takich sytuacjach każdy możliwy inwestor będzie starał się zachować swoją publiczność i odpowiedni target. Nawet po zmianie właściciela nie należy się spodziewać zmiany linii programowej tej telewizji — powiedziała w Poranku Telewizji wPolsce24 red. Aleksandra Jakubowska.

— Pamiętamy czym jest TVN. Jest tubą propagandową obecnie rządzących środowisk politycznych, mocno związaną z ekipą koalicji 13 grudnia. Taka sprzedaż byłaby wielkim osłabieniem dla Tuska, gdyby stracili takie narzędzie wpływania na Polaków — stwierdził Tadeusz Płużański.

Niewykluczone, że poprzez tego rodzaju plotki ludzie z TVN usiłują zmobilizować wszelkie możliwe spółki Skarbu Państwa do jeszcze hojniejszego wsparcia propagandy na rzecz Donalda Tuska.

— Jeśli państwo obserwujecie jak wyglądają dziś w Polsce media głównego nurtu, związane z obozem obecnej władzy, to właśnie tego typu metodami próbuje się zbudować przekonanie, że taka transakcja jest czymś złym. Czymś, co wręcz wyprowadzi Polskę z UE, albo że nie będzie demokracji. Być może w grupie Discovery jakieś działania się pojawiają, które spowodowały wieki strach wśród pracowników i osób zarządzających TVN-em. Trzeba było zatem zrobi coś, co spowoduje, że ci którzy głosowali na Koalicję Obywatelską będą wystraszeni, że ich ulubiona tuba medialna może zostać sprzedana — uważa poseł PiS Grzegorz Puda.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl