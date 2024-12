Mikołajki Językowe w olsztyńskim LO V [GALERIA]

Dziś, 6 grudnia, uczciliśmy tradycyjne mikołajki, połączone dodatkowo z Europejskim Dniem Języków, obchodzonym zazwyczaj 26 września. Wszystko po to, by promować naukę języków obcych, tolerancję i otwartość na kulturę i tradycje innych krajów.

Promowaliśmy też polskie obyczaje, rozwój talentów wokalnych i umiejętności kulinarne.

Wydarzenie wspólnie przygotowała Anna Struk, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, wraz z gronem pedagogicznym i — oczywiście — uczniowie V LO. Współorganizatorem był też punkt informacji europejskiej Europe Direct Warmia i Mazury, który działa — przypominamy — przy Grupie WM, wydawcy m.in "Gazety Olsztyńskiej".

Wśród gości znaleźli się Chantal Stannik, menedżerka ds. kultury w Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur, Hanna Kawałek, tłumacz języka francuskiego, która 40 lat mieszkała we Francji, Massimiliano Buonagura, nauczyciel języka włoskiego w V LO, Ewa Łukiewska, nauczycielka j. hiszpańskiego, Allan Yearwood, szef sieci szkół językowych oraz Neil Davidson, Senior EFL Teacher, Director of Summer School in England, Vita Mastyliak, nauczycielka języka polskiego dla uczniów z Ukrainy w V LO, autorka publikacji metodycznych i Helena Piotrowska, poetka, pisarka, biografistka, dawniej tancerka zespołu pieśni i tańca Olsztyn, instruktorka tańca.

Uczniowie zaprezentowali tradycje i obyczaje bożonarodzeniowe z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Polski. Były smakołyki, piosenki, wywiady, a nawet oryginalne Christmas crackers...!

Zapraszamy do obejrzenia Językowych Mikołajek w obiektywie naszego fotoreportera, Zbigniewa Woźniaka — a zabawa była naprawdę międzynarodowa i przednia!