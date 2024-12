Olsztyn wchodzi w świąteczny okres śpiewająco i kolorowo [ZDJĘCIA]

Zbliża się dla wielu najpiękniejszy czas w roku. To chwile pełne ciepła, uśmiechu i radości. To również moment, gdy Olsztyn rozbłyska tysiącem świateł, a świąteczna atmosfera wypełnia każdy zakątek naszego miasta.

W piątek (6 grudnia) na olsztyńskiej starówce oficjalnie odpalono święta.

Na początek o godz. 17 w Galerii Dobro, mieszkańcy Olsztyna mogli oglądać wernisaż "Czy ktoś widział barstuka?", który zrealizowały dzieci z Pałacu Młodzieży. Czekała na nich również gorąca czekolada i świeże wypieki.

Około godz. 17.30 spod Wysokiej Bramy olsztyniacy wyruszyli w barwnym, rozśpiewanym korowodzie z kwintetem dętym. Dla uczestników przygotowano 700 czapek, które wprowadziły ich w świąteczny nastrój.

Kilkanaście minut później pod staromiejską choinką wybrzmiały kolędy. Głosy olsztyniaków wybrzmiały z chórem Bel Canto.

Po pierwszej dawce świątecznej aury przyszedł czas na kulminację wieczoru. O godz. 18 choinka rozbłysła tysiącami świateł.

To jednak nie wszystko. MOK zadbał o to, aby świąteczny klimat trwał nieco dłużej. W Mikołajki na starówce, tuż przy rozświetlonej choince, stanęła specjalna świąteczno-pocztowa skrzynka, do której można już wrzucać kartki z życzeniami dla seniorów.

— Tradycyjnie, tuż przed świętami, namawiamy was do udziału w naszej akcji "Kartka dla Seniora". Napiszcie świąteczne życzenia do samotnych i schorowanych podopiecznych domów pomocy społecznej, których stan zdrowia, gęstniejące poczucie pustki i izolacji, nie dają już wystarczającej ilości paliwa do brania się za bary z losem — mówią przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.



Aby poznać osoby, które czekają z niecierpliwością na kartki warto zajrzeć na stronę internetową MOKu. Można znaleźć tam parę słów o seniorach, ich pasjach i codziennym życiu.

Kartki można wrzucać do 18 grudnia.