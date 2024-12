Ziobro w Sejmie: Nie zgadzam się, by wyrok Tuska był ważniejszy od TK

„Korzystając z faktu, że po raz pierwszy występuje od długiego czasu w Sejmie skieruję słowa podziękowania do tych wszystkich z Was, ale też do tych wszystkich Polaków, którzy kierowali w moją stronę słowa wsparcia, otuchy, a przede wszystkim, którzy kierowali słowa modlitwy w intencji wyzdrowienia z ciężkiej choroby, która mnie dotknęła. Bardzo Wam dziękuję, jestem z a to niezmiernie wdzięczny. (…) Wiele się zmieniło po drodze w polityce po moim powrocie” - powiedział z trybuny sejmowej Zbigniew Ziobro, poseł PiS.

Sejm zajął się sprawą ewentualnego zniesienia immunitetu poselskiego Zbigniewa Ziobry, tak, by umożliwić doprowadzenie polityka PiS na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa.

Mamy z całą pewnością na przestrzeni ostatnich miesięcy do czynienia z operacją niszczenia polskiego państwa. Brutalnego, ostentacyjnego, aroganckiego pokazywania przez przedstawicieli obozu rządzącego, że stoją ponad prawem. Pozwolę sobie nie być gołosłownym, dlatego zacytuję najbardziej prominentnego przedstawiciela obozu rządzącego, mianowicie premier Donalda Tuska, który w publicznych wypowiedziach (…) mówi tak naprawdę jak pojmuje państwo prawa i jaki ma stosunek do prawa i konstytucji, która była na sztandarach tego środowiska przez 8 lat, gdy funkcjonowało w opozycji. Otóż pan premier Donald Tusk w jednej ze swoich wypowiedzi powiedział m.in.: „Popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne albo nie do końca zgodne z zapisami prawa. Będę podejmował decyzje z pełną świadomością, że nie wszystkie będą odpowiadały praworządności z punktu widzenia purystów”. Otóż te zapowiedzi premier Donald Tusk wprowadza w życie, dotrzymuje słowa, ale właśnie dlatego, że tak się dzieje (…)to pokazuje, że nie możemy się zgodzić na ostentacyjne łamanie zasad demokratycznego państwa prawa

— mówił Zbigniew Ziobro.

Nie mogę przejść do porządku dziennego nad tym, że również w komisji śledczej ds. Pegasusa, gdzie zapadł wyrok TK, mam go przed sobą, który zakwestionował tryb uchwalenia tej ustawy oraz jej zakres działania. Aktualna większość rządowa udaje, że tego wyroku nie ma. (…) Chce stworzyć pewną fikcję prawną, że ten wyrok nie zapadł. (…) Donald Tusk konsekwentnie od pewnego czasu nie publikuje żadnych wyroków TK, mimo że ma taki ustawowy obowiązek. (…) Jeżeli Donald Tusk łamie swoje obowiązki, (…) to tym samym popełnia przestępstwo

— podkreślił poseł PiS.

„TK skasował w takim kształcie komisję ds. Pegasusa”



TK skasował w takim kształcie komisję ds. Pegasusa. Chciałbym tu jasno powiedzieć – jestem żywo zainteresowany, aby przed tą komisją wystąpić. Bardzo chciałbym wystąpić przed komisją ds. Pegasusa, cieszyłem się nawet, że została powołana, dlatego że miałbym bardzo wiele do powiedzenia na temat tego, co dobrego zrobiłem jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny dla podniesienia bezpieczeństwa Polaków

— dodał.

Zbigniew Ziobro przedstawił, co należałoby zrobić, by stanął przed komisją śledczą ds. Pegasusa.

Jest bardzo prosta rzecz, wystarczy, że koalicja rządząca uczyni mały, drobny gest. Przyzna, że uchwała o powołaniu komisji śledczej ds. Pegasusa była podjęta niezgodnie z polską konstytucją, w niewłaściwym trybie, i uchwali ponownie, przy naszym wsparciu, niemal bliźniaczą co do zakresu komisję ds. Pegasusa, z wyjątkiem pewnych szczegółów

— powiedział

Nie ma jednak mojej zgody i nigdy nie będzie, że wyrok Donalda Tuska, wyrok szefa partii rządzącej, będzie ważniejszy niż wyrok TK. Dopóki ta zmiana wskazana w orzeczeniu TK nie zostanie wprowadzona do uchwały, nie zostaną naprawione te błędy, które zostały popełnione, dopóty nikt, kto szanuje w Polsce prawo, nie może uznać tej pseudokomisji. Nie ma dzisiaj waszej komisji, jesteście grupą przebierańców, którzy bezpodstawnie powołują, że mają tytuł i władztwo prawne, aby prowadzić takie czynności. Nie macie prawa nawet mieć dostępu do informacji, które do was tam wpłynęły, i kiedyś będzie to przedmiotem badania

— dodał.

Straszycie nas, straszycie mnie, że będę doprowadzany, aresztowany. Myślicie naprawdę, że się tego boję? To dobrze, myślcie tak dalej. Myślał indyk o niedzieli, jest takie powiedzenie. Nie mierzcie wszystkich własną miarą, bo można podejmować błędy w decyzjach, które podejmujecie. (…) Z całą pewnością prawa będę przestrzegał

— podkreślił.

Wasze służby nas nie zastraszą. Obronimy polskie prawo, obronimy polskie państwo

— zaznaczył.

Zbigniew Ziobro zwrócił też uwagę na skandaliczne potraktowanie przez służby aresztowanych dwóch byłych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zmuszano kobiety do rozbierania się do naga przy mężczyznach. Kobiety z Lewicy, gdzie wy jesteście?

— pytał Ziobro, obwiniając o całą sprawę również Donalda Tuska.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl