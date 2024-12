Lanberry dołącza do line-upu Kortowiady 2025!

Lanberry wystąpi nad Jeziorem Kortowskim!



Dziś do męskiego grona dołączyła utalentowana wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów – Lanberry. Na polskiej scenie muzycznej funkcjonuje od 2017 roku i przez ten czas stworzyła wiele hitowych utworów, które podbijają listy przebojów największych rozgłośni radiowych. Jej utwory na samym YouTube mają ponad 100 milionów odsłuchań. Świetnie oceniana przez krytyków i uwielbiana przez fanów artystka w Kortowie wystąpi po raz pierwszy!

Kolejne karty zostaną odsłonięte już za dwa tygodnie!

Zgodnie z zapowiedziami kolejnych newsów dotyczących gwiazd, których występy zaplanowano na przyszłoroczną Kortowiadę można spodziewać się dokładnie za 2 tygodnie, czyli w czwartek 19 grudnia o 12:00. Wszyscy ci, którzy chcieliby dowiedzieć się wcześniej, kto wystąpi podczas imprezy na Plaży Kortowskiej mogą zainstalować kortowiadową aplikację, ponieważ to właśnie tam informacje pojawiają się najpierw. W sprzedaży nadal jest druga pula karnetów na to wyjątkowe wydarzenie. Informacje o aplikacji i zakupie karnetów znajdują się na stronie internetowej organizatora - www.kortowiada.pl

Kortowiada 2025 to festiwal studencki organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Fundację Samorządu Studentów oraz Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego.

Sponsorem Głównym wydarzenia jest Perła – Browary Lubelskie S.A.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Wirtualna Polska, Eska, Eska Rock, Eska 2, o2, Going. MORE, olsztyn.com.pl, TKO, Radio UWM FM, Gazeta Olsztyńska, Made in Warmia & Mazury oraz TVP Olsztyn.