Odlotowo i z wielkim rozmachem, czyli Mikołajki w Warmińskiej Aurze

Tradycyjnie na wyjątkowe Mikołajki możemy liczyć w dwóch największych olsztyńskich centrach. Organizatorzy zaplanowali aż dwa dni zabawy! Na odwiedzających w Aurze będzie czekał przelot nad ośnieżonymi Alpami, a w Galerii Warmińskiej zagramy w „Świąteczne Opowieści” na planszy w wielkim formacie. To nie wszystkie atrakcje, bo o dodatkowe punkty w aplikacji SPOT będzie można zawalczyć, m.in. poszukując ukrytych Mikołajów.

6 i 7 grudnia w świątecznej scenerii przygotowanej w obu galeriach nie zabraknie Mikołaja z siwą brodą, który będzie dzielił się słodkościami. Będzie także można zrobić sobie z nim zdjęcia. W Warmińskiej Aurze będzie można przenieść się w iście zimowe i magiczne klimaty.

Polecimy nad Alpami

Największą atrakcją w Aurze będzie możliwość wirtualnego przelotu w szwajcarskich górach niczym orzeł. Doświadczenie niesamowitych zimowych wrażeń będzie możliwe dzięki specjalnemu symulatorowi lotów. Sterując swoim ciałem za pomocą balansu i siły mięśni w goglach VR powoli doznać uczucia nieważkości i wzrostu adrenaliny. Trójwymiarowa i ultrarealistyczna wirtualna rzeczywistość przeniesie uczestników w zimową górską krainę.

Każdy, kto będzie chciał poświęcić więcej czasu na kreatywną zabawę będzie mógł wziąć udział w warsztatach tworzenia świątecznych bombek ze slime’ami, czyli specjalną masą plastyczną.

Zagramy w wielkim rozmiarze

6 i 7 grudnia w Galerii Warmińskiej stanie specjalna strefa rozrywki pt. „Świąteczna Opowieść”, w której uczestnicy stają się bohaterami. Główną atrakcją będzie wielka planszówka. Gra zaplanowana jest jako wyzwanie pełne zadań, zagadek i niespodzianek niezależnie od wieku. Każdy będzie mógł zagrać, przemieszczając się i wykonując polecenia w otoczeniu świątecznej scenografii, a także otrzymać słodki upominek od Mikołaja.

„Gwarantujemy świetną zabawę i zapewniamy fantastyczny czas, nie tylko w rodzinnym gronie! Z wielką radością zapraszamy więc do naszych centrów handlowych. W tym wyjątkowym czasie warto spędzić wspaniałe chwile i zadbać o fotograficzną pamiątkę” – zachęca Natalia Tur, Regional Marketing Manager w NEPI Rockcastle.

Mikołajkowe atrakcje będą dostępne w Galerii Warmińskiej i Aurze Centrum w piątek i sobotę w godz. 12:00-18:00.

Wygramy gratisy

Świąteczne bonusy można będzie otrzymać, biorąc udział w specjalnych akcjach w aplikacji SPOT. W dniach 2-7 grudnia będzie można poszukać 5 Mikołajów. Za odnalezienie każdego czeka wygrana w postaci 100 punktów extra. Ponadto w dniach 9-15 grudnia pojawi się kolejna szansa na dodatkowe 300 punktów – wystarczy wziąć udział w quizie!

Wesołych Świąt!

Warmińska Aura #poprawsobienastrój

***

GALERIA WARMIŃSKA

Galeria Warmińska przy ul. Tuwima jest kultowym miejscem na mapie Olsztyna. Dzięki wyjątkowej architekturze, nawiązującej do tradycyjnego warmińskiego budownictwa odwiedzana jest również przez turystów. Na powierzchni użytkowej około 41 500 m² znajduje się 170 sklepów znanych i cenionych w kraju i na świecie marek, wiele butików ma tu jedyne sklepy w regionie, kino, kawiarnie, restauracje, klub fitness, salon zabaw dla dzieci, a także amfiteatr i parking z 1200 miejscami. Galeria jest przyjazna mamom i małym dzieciom: posiada trzy przytulne pokoje, w których można nakarmić czy przebrać dziecko, w strefie restauracyjnej do dyspozycji mam są bezpłatne mikrofalówki. Galeria Warmińska niemal co tydzień przygotowuje imprezy np. pokazy mody, koncerty czy imprezy propagujące zdrowy styl życia.

Właścicielem i zarządcą Galerii Warmińskiej jest NEPI Rockcastle sp. z o.o.

AURA CENTRUM

Aura Centrum Olsztyna leży w sercu miasta, tuż obok najważniejszych urzędów i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego, zaledwie krok od Starego Miasta. Jest to centrum nowoczesne i przyjazne odwiedzającym, w którym panuje spokojna atmosfera. Na powierzchni użytkowej 25 tys. m² mieści się prawie 100 punktów handlowych i gastronomicznych oraz nowoczesne Kino Helios, mające 8 sal kinowych i mogące pomieścić ponad 1900 miłośników dużego ekranu. W Aurze znajduje się duży market spożywczy i apteka. Oprócz sklepów i lokali restauracyjno-kawiarnianych w Aurze działa uwielbiana przez dzieci biblioteka Abecadło, mieści się tu także ceniona w mieście szkoła muzyczna.

Właścicielem i zarządcą Aura Centrum Olsztyna jest NEPI Rockcastle sp. z o.o.