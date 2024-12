"Kasa dla Asa". Najlepsi uczniowie z Warmii i Mazur nagrodzeni

„Kasa dla Asa” to program stypendialny Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Jego głównym celem jest wspieranie kształcenia zawodowego i technicznego poprzez promowanie wyróżniających się uczniów oraz wspieranie rozwoju wysokiej jakości edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy. Nagrodzono łącznie 10 uczniów.

— Bardzo się cieszę, że mogłem poznać wszystkich laureatów — mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński. — Są naprawdę wyjątkowi i przyszłość należy do nich. Myślę, że już w tej chwili zostali ambasadorami dokonanych wyborów, bo zdobywają wiedzę, doświadczenie, zawód i robią to z doskonałymi wynikami. Każdy potrzebuje dodatkowego impulsu do rozwoju, więc taka nagroda, w postaci stypendium za poprzedni rok szkolny, jeszcze bardziej zmotywuje ich do wytężonej pracy.

Jedną ze stypendystek została Zuzanna Bujnicka z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu, która może się poszczycić średnią ocen 6,0.

— Jestem w klasie maturalnej i lubię się uczyć — przyznaje laureatka. — Nie poświęcam jednak całego czasu na szkołę, mam też czas na swoje pasje. Jedną z nich jest nauka języka koreańskiego, który aktualnie poznaję. Nie spodziewałam się tej nagrody, ale na pewno bardzo się przyda.

O jednorazowe stypendia w wysokości 1400 zł mogli starać się uczniowie szkół branżowych I i II stopnia oraz techników z województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Na konkurs wpłynęło 149 wniosków z ponad 30 szkół. Laureaci musieli się wykazać bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz znaczącymi osiągnięciami dodatkowymi. W gronie zgłoszonych znaleźli się m.in. zwycięzcy konkursów i olimpiad naukowych, osoby aktywnie zaangażowane w życie społeczne oraz stypendyści premiera.

— Jesteśmy zaskoczeni, że aż tyle zgłoszeń wpłynęło na czwartą edycję naszego konkursu — przyznaje prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Marcin Tumasz. — W poprzednich edycjach nie było ich tak dużo. To dowód jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu programy stypendialne. Naszym celem jest wsparcie szkolnictwa branżowego, zawodowego, techników. Pomagamy w kształceniu przyszłych kadr dla przedsiębiorców w oparciu o zasoby szkolnictwa w regionie, więc mam nadzieję, że program stypendialny na stałe wpisze się w działalność naszej strefy. Już się pomału przygotowujemy do jego piątej edycji.

Lista laureatów IV edycji konkursu „Kasa dla Asa”:



SZKOŁY BRANŻOWE:

Amelia Pajka, Zespół Szkół w Pasłęku

Aleksandra Mankiewicz, Zespół Szkół w Pasłęku

Sebastian Ogrodowczyk, Zespół Szkół w Malinowie

TECHNIKA:

Szymon Kiersnowski, Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Lidzbarku Warmińskim

Zuzanna Bujnicka, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu

Mateusz Wojtalewicz, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.

Dodatkowo zarząd strefy postanowił przyznać 4 wyróżnienia:

Karolowi Komoszyńskiemu, uczniowi Technikum nr 1 w Działdowie,

Mariannie Fabich, uczennicy Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu,

Adamowi Zielińskiemu, uczniowi Branżowej Szkoły I Stopnia w Lubawie,

Michałowi Sobotce, uczniowi Zespołu Szkół Zawodowych w Malinowie.



