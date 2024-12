Smaczna Warmia na targach w Nadarzynie

- Warmia jest nie tylko piękna z natury. Ma też wspaniałych przedsiębiorców i rzemieślników, którzy oferują turystom smaczne i zdrowe potrawy, a także piękne

i kunsztownie wykonane produkty. Dlatego w tym roku postanowiliśmy stworzyć im przestrzeń do zaprezentowania swojej oferty. Nasze zaproszenie przyjęli laureaci certyfikatów Warnijski Kunsztyk, przyznawanych przez stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii, oraz warmińskie samorządy – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Targi w Nadarzynie to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w branży turystycznej w Europie. W ciągu trzech dni można tu poznać ciekawe kierunki turystycznych wyjazdów, znaleźć turystyczne inspiracje, spotkać podróżników i ambasadorów egzotycznych kultur. Wśród nich w tym roku znalazł się aktor Cezary Pazura.

- Targi w Nagarzynie to wydarzenie, które od 30 lat promuje podróże i służy nawiązywaniu kontaktów. Bo turystyka to nie tylko biznes – mówił podczas ceremonii otwarcia targów Tomasz Szypuła, prezes zarządu PTAK Warsaw Expo.

O prestiżu wydarzenia świadczy obecność międzynarodowych gości, wśród których znaleźli się m.in. ambasadorzy Sri Lanki, Wietnamu, Argentyny, Rumunii i Rwandy. Okazało się, że ambasador Republiki Rwandy, Anastase Shyaka, urodził się… w Lidzbarku Warmińskim. Nie mogło go więc zabraknąć na warmińskim stoisku Powiatu Olsztyńskiego, które w ciągu trzech dni targowych odwiedziło ponad 20 tysięcy osób.