Intensywne prace w centrum Olsztyna. Co tu powstanie? [ZDJĘCIA]

Przy ulicy Partyzantów, przy wiadukcie łączącym Śródmieście z Zatorzem powstaje nowoczesny budynek. Apartamentowiec Macadamia, którego generalnym wykonawcą jest firma STE Capital to nowość na olsztyńskim rynku. Wyróżni się niebanalnym wyglądem na planie wielokąta. Pięciopiętrowy budynek pokryty będzie taflami szkła i drewnianymi akcentami.

W 2021 roku miasto wydało pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami w parterze budynku. Długość budynku ma mieć 46 m, szerokość w poziomie przyziemia: ~20 m, powyżej 13,50 m, wysokość: 6 kondygnacji.

Budynek zaprojektował Damian Cyryl Kotwicki, architekt który pochodzi z Olsztyna. Mężczyzna wiele lat mieszkał w centrum miasta i doskonale zna jego charakter. Choć projekt apartamentowca na pierwszy rzut oka wydaje się być nowoczesny, to swoimi elementami nawiązuje do tradycji regionu.

— Apartamentowiec ten jest przede wszystkim dla lokatorów, którzy lubią życie w mieście. Na parterze znajdować się będą pomieszczenie usługowe, powyżej mieszkania. Dla udogodnień mieszkańców powstaną balkony, które w porównaniu do starszego budownictwa są naprawdę duże. Będą one w zabudowie co umożliwi tworzenie ogrodów letnich. Miejsca parkingowe zapewnione będą w garażu, komórki lokatorskie również — powiedział Gazecie Olsztyńskiej Kotwicki. I dodał: — Do współczesnego stylu dodałem elementy nawiązujące do warmińskiej tradycji, czyli ceramikę, cegłę czy drewno. Budynek będzie miał dwa odcienie cegły, aby całość wyglądała ciekawiej, a jednocześnie nadawała budynkowi “pruski charakter”. Jak wiadomo, większość starych budynków w Olsztynie jest właśnie z czerwonej cegły.

Budynek powstaje w centrum miasta, w jego sąsiedztwie będą restauracje, biblioteka i sklepy. W przeciągu 10 minut pieszo dojdzie się na Stare Miasto, nad jezioro Długie, 5 minut wystarczy, aby znaleźć się na stacji Olsztyn Śródmieście.

Mieszkanie w centrum ma swoje zalety, ale nieunikniony jest także panujący tam hałas. Przy Macadamii znajduje się ruchliwa ulica i tory.

— Mieszkanie przy torach i drodze być może nie jest najwygodniejsze, ale znajdujemy się w mieście, hałas jest nieunikniony. Żeby zwiększyć standard nowym lokatorom dostosowano zabezpieczenia akustyczne montując osłony i elementy wygłuszające, które pozwolą o kilkanaście decybeli zmniejszyć miejskie odgłosy — powiedział Kotwicki.

Będzie to kolejny nowoczesny budynek w tej okolicy. Apartamentowiec mieścić się będzie przy narożnym budynku przy Partyzantów i 1 Maja, naprzeciw biurowca przy osiedlu Kopernik Park, w którym również trwają obecnie prace. Bowiem biurowiec zamieni się w hotel.

Czy Macadamia wpisze się charakter miasta, czy będzie wyróżniającym się jego elementem?