Pracownicy UWM otrzymają podwyżki? Rektor podjął decyzję

Pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jeszcze w tym roku otrzymają swoje podwyżki. Decyzję w tej sprawie podjął właśnie rektor uczelni.

— Interes społeczny, interes pracowników traktuję ponad wszystko. To jest najważniejszy argument — tłumaczy prof. Jerzy Przyborowski.

Przypomnijmy, że od dziewięciu miesięcy władze uczelni prowadziły z przedstawicielami trzech działających na UWM związków zawodowych uzgodnienia dotyczące sposobu podziału kwoty blisko 80 milionów złotych przyznanej na ten cel przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z dwoma z nich udało się wypracować porozumienie. Wypłatę pieniędzy blokował jednak Niezależny Związek Zawodowy Pracowników UWM „Prawda”.

W poniedziałek 2 grudnia odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie, podczas którego jego przewodniczący Andrzej Adamowicz ponownie odmówił podpisania porozumienia. W związku z tym rektor prof. Jerzy Przyborowski „kierując się przekonaniem, że stabilność finansowa Uniwersytetu oraz jakość pracy i życia wszystkich pracowników i ich rodzin są priorytetem”, podjął decyzję o wypłacie podwyżek do końca tego roku. Po południu poinformował o tym pracowników w specjalnym komunikacie.

— Podjąłem – wydaje mi się, że jedyną słuszną – decyzję o tym, że wypłacimy te podwyżki (z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku) wszystkim. Zrobimy to jeszcze w tym miesiącu. To będzie bardzo trudne zadanie. Ale musimy to zrobić, żeby nie tracili na tym pracownicy. Interes społeczny, interes pracowników traktuję ponad wszystko! To jest najważniejszy argument. Te pieniądze mogły być wypłacone już marcu. Upłynęło sporo czasu i pracownicy bezpośrednio na tym tracili. Nie mogłem już dłużej czekać. Przeanalizowałem sytuację – jak wyglądałoby to logistycznie, czyli co trzeba byłoby zrobić, żeby te pieniądze jeszcze przed świętami trafiły na konta pracowników — mówił na antenie UWM.fm prof. Jerzy Przyborowski.

Źródło: UWM.fm