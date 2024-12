Warmia, której jeszcze nie widzieliście

— To projekt, który ma unikalną artystyczną wartość — zapewniają twórcy.

„Warmioptikum” to artystyczne przedsięwzięcie sięgające do historii regionu i bezpośrednio pokazuje wpływ przyrody na krajobraz kulturowy.

Przedsięwzięcie połączyło malarstwo, fotografię, ekologię oraz nowoczesne technologie. Oszałamiające zdjęcia autorstwa Arka Stankiewicza wykonane z drona oraz abstrakcyjne obrazy Bartka Świąteckiego, stworzone w warmińskich plenerach, stanowią niecodzienne spotkania świata sztuki i natury. Ich istotą jest nie tylko uchwycenie kruchego piękna przyrody, ale także zainspirowanie do refleksji nad kulturą oraz dziedzictwem tych ziem.

Warmiński krajobraz został ukazany z dwóch perspektyw: malarza z poziomu ziemi, fotografa z perspektywy nieba. Prace artystów odkrywają dobrze nam znane miejsca na Warmii na nowo, a także uwypuklają ukryte kształty, wzory i barwy, tworząc przy tym opowieść o nieprzemijającym pięknie warmińskiej natury. Projektowi „Warmioptikum” towarzyszy też wydanie albumu, do którego tekst literacki napisał Mateusz Świątecki.

Prace Arka Stankiewicza i Bartka Świąteckiego można oglądać do 15 grudnia w Państwowym Liceum Plastycznym im. Erica Mendelsohna w Olsztynie.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany w ramach bezzwrotnego wsparcia w formie grantu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju.

Kajot

W programie wydarzenia 3 grudnia:

• wystawa fotografii i wielkoformatowych obrazów;

• koncert Mary Rumi, olsztyńskiej wokalistki, multiinstrumentalistki i kompozytorki, z premierowym wykonaniem utworu zainspirowanego spotkaniem świata sztuki i natury;

• premiera filmu;

• prezentacja albumu poplenerowego.

Wstęp wolny