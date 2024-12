Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przeznaczył 4 miliony złotych na zakupy inwestycyjne

Zanim Senat rozpoczął na dobre listopadowe obrady, rektor pogratulował zdobycia nagród Pro Juvenes studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przypomnijmy, że statuetki przyznawane podczas gali organizowanej przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej trafiły w tym roku do organizatorów Dni Humana na Wydziale Humanistycznym (wyróżnionych w kategorii: kultura studencka) oraz Koła Naukowego Chemików z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, którego projekt („Potencjał gospodarczy, profil chemiczny i aktywność biologiczna krajowych biopółproduktów roślinnych jako substancji czynnych biopestycydów”) zdobył uznanie w kategorii: studencki projekt naukowy.

Zasadniczą część obrad rozpoczęła dyskusja na temat budżetu uczelni na 2025 rok.

— Przedstawialiśmy propozycję podziału pierwotnego subwencji, którą przewidujemy na 2025 rok. To pierwszy krok do tego, aby opracować plan rzeczowo-finansowy, który do końca roku musimy również zatwierdzić. Kwota jest zwiększona o 80 milionów złotych (na planowane podwyżki wynagrodzeń) w stosunku do ubiegłego roku. Wprowadziliśmy kilka nowych elementów. Wydzieliliśmy 4 mln złotych na zakupy inwestycyjne, które mają służyć wszystkim wydziałom. Natomiast drugim rozwiązaniem jest utworzenie piętnastoprocentowej rezerwy w funduszu badawczym — mówił prof. Jerzy Przyborowski.

Podczas listopadowego posiedzenia dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztyn prof. Bogdan Włodarczyk przedstawił projekty zmian korekty w planie rzeczowo-finansowym na 2024 rok oraz projekt planu rzeczowo-finansowego na 2025 rok. Dyskutowano także o wejściu w życie rozporządzenia ministra nauki dotyczącego listy czasopism naukowych.

— Przy okazji rozmawialiśmy o wszystkich problemach, które są związane z ewaluacją, która nas czeka w 2025 roku, ale także z myślą o kolejnej ewaluacji. Jest sporo różnego rodzaju propozycji ze środowiska, które nie zawsze są w stanie się przebić w gremiach decyzyjnych — dodał prof. Przyborowski.

Rektor poinformował też, że w najbliższym czasie do konsultacji społecznych zostanie przedstawiony projekt zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

źródło: UWM fm