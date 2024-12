Anna Lella: — To my rozwijamy Unię Europejską

Wejście do Unii Europejskiej były dla Polski niezwykle ważne — mówi Anna Lella, lekarz stomatolog, specjalistka periodontolog, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie. — Także dla lekarzy nasza akcesja miała ogromne znaczenie: wraz z nią zaczęliśmy podlegać europejskim dyrektywom. A to oznacza, że kwalifikacje naszych lekarzy uznawane są w całej Europie — tego przed wejściem Polski do UE nie było. Europa to dla nas także możliwość udziału we wszelkich europejskich projektach badawczych. Na następne lata życzę Unii Europejskiej przede wszystkim jedności. To od nas wszystkich zależy kształt całej wspólnoty, do której wszyscy należymy. Tak, by to motto „Zjednoczona w różnorodności” cały czas było realizowane. Przez nas wszystkich.