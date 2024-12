„Bronimy dzieci!” Warszawa pełna oburzenia wobec nowych programów edukacyjnych

Celem wydarzenia jest sprzeciw wobec planowanych zmian w polskiej oświacie, m.in. wobec wprowadzenia do szkół tzw. edukacji zdrowotnej, która może naruszać prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.



Bardzo krytycznie oceniam te zmiany. Oczywiście jestem za edukacją zdrowotną, ale nie za edukacją zdrowotną, w której są elementy, o jakich powinniśmy z naszymi dziećmi rozmawiać w rodzinach, a przynajmniej powinniśmy mieć prawo rozmawiać o tych rzeczach w rodzinach. To jest wyraźne złamanie art. 48. konstytucji, który daje rodzinie pierwszeństwo do wychowania. Te zmiany idą w złym kierunku. „Tak” dla edukacji zdrowotnej, ale „nie” dla deprawacji. Z jednej strony znikają kwestie tożsamościowe, a z drugiej pojawiają się takie sprawy, które wzburzają wszystkich Polaków — powiedział kandydat obywatelski dr Karol Nawrocki w rozmowie z reporterem Telewizji wPolsce24 Maciejem Zemłą.

Dodam tylko krótką informację o tym, kto edukację zdrowotną chce do polskich szkół wprowadzać. Pani Barbara Nowacka dzisiaj postrzegana jako polityk Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, ale przypomnijmy sobie, że pani Nowacka kilka lat temu zaczynała w formacji „Twój Ruch” z panem Januszem Palikotem. On ganiał po konferencjach prasowych z gadżetami erotycznymi, a ona zapowiadała utworzenie koalicji antykonserwatywnej. Chciała zniszczyć rodzinę i dzisiaj nie dziwię się, że realizuje ten program w polskich szkołach, dlatego nic dziwnego, że poprosiła o pomoc Zbigniewa Izdebskiego. Kim jest Zbigniew Izdebski? Jest seksuologiem, ale nie ma żadnego wykształcenia medycznego — podkreślił red. Jan Pospieszalski.

Ostatnie tygodnie to systemowa precyzyjnie zaplanowana destrukcja polskiego systemu edukacji. To usuwanie z podstawy programowej treści patriotycznych. To usuwanie przedmiotów, które miały na celu danie dzieciom wiedzy potrzebnej do zrozumienia świata i procesów. To wreszcie walka z religią. I wreszcie wprowadzanie obowiązkowej wulgarnej edukacji seksualnej dla niepoznaki nazwanej edukacją zdrowotną. Konstytucja gwarantuje prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami i my z tych praw mamy obowiązek skorzystać dla ochrony naszych dzieci. „Tak” dla edukacji, „nie” dla deprawacji — wskazał Łukasz Bernasiński z Ordo Iuris.

Chcemy ochronić nasze dzieci, ponieważ wiemy, że te treści nie będą obiektywne. Sama jestem nauczycielem wychowania do życia w rodzinie i wiem, że te treści dało się przekazać tak, żeby nie były właśnie ideologiczne, tylko były prawdą i budujące rodziny. Jeżeli dziecko ma w latach 4-8 wyjaśniać, czym jest aborcja, to zderzamy się z tym, czym dla kogo jest aborcja. Idziemy w złą stronę — wskazała kolejna osoba manifestująca.

RELACJA. Tłumy na wielkiej manifestacji w Warszawie przeciwko edukacji zdrowotnej! "To jest zbrodnia przeciw naszym dzieciom"

opublikowano: 2 godziny temu

aktualizacja: 30 minut temu

Manifestacja po hasłem "TAK dla edukacji! NIE dla deprawacji!" na pl. Zamkowym w Warszawie / autor: PAP/Leszek Szymański

Manifestacja po hasłem "TAK dla edukacji! NIE dla deprawacji!" na pl. Zamkowym w Warszawie / autor: PAP/Leszek Szymański

Rodzice wzięli sprawy w swoje ręce i czynnie protestują przeciwko wprowadzeniu do szkół obowiązkowego przedmiotu pod nazwą edukacja zdrowotna! Dzisiaj o godzinie 12.00 na placu Zamkowym w Warszawie rozpoczęła się demonstracja organizowana przez Koalicję na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły (skupiającej ponad 70 organizacji społecznych: rodzicielskich, nauczycielskich, wolnościowych, lokalnych, patriotycznych, polonijnych) pod hasłem „Tak dla edukacji! Nie dla deprawacji!”.

Rodzice wzięli sprawy w swoje ręce i czynnie protestują przeciwko wprowadzeniu do szkół obowiązkowego przedmiotu pod nazwą edukacja zdrowotna! Dzisiaj o godzinie 12.00 na placu Zamkowym w Warszawie rozpoczęła się demonstracja organizowana przez Koalicję na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły (skupiającej ponad 70 organizacji społecznych: rodzicielskich, nauczycielskich, wolnościowych, lokalnych, patriotycznych, polonijnych) pod hasłem „Tak dla edukacji! Nie dla deprawacji!”.

Uważamy, że każdy, kto czuje się dumny z bycia Polakiem, każdy, kto chce żyć w ojczyźnie, w której historia ma bardzo dużą rolę, nie wstydzi się tego, ale jest z tego dumny, powinien uczestniczyć w takich wydarzeniach, zwłaszcza jeżeli chce budować Polskę i ojczyznę na wartościach związanych z tradycyjnym modelem rodziny i wartości oraz z miłością do Boga. Zagrożenie jest bardzo poważne, nie wolno go bagatelizować i trzeba się trzymać od tego jak najbardziej z daleka. Nie odpowiada nam kurs, w jakim zmierza polska szkoła. Jest oderwana od tradycyjnego modelu, który nam się podoba — powiedział jeden z demonstrantów w rozmowie z reporterem Telewizji wPolsce24 Krzysztofem Nowiną-Konopka.

Najważniejszy punt dzisiejszej demonstracji to jest „nie” dla deprawacji, bo to, że zgadzamy się na edukację zdrowotną, która i tak jest już w naszych podstawach programowych. To, że zgadzamy się na naukę o dobrej diecie, natomiast nie dla tego komponentu, który jest tak naprawdę deprawacją. To jest absolutne świństwo. Pani Nowacka z panią Lubnauer chcą, żeby rodzice nie mieli nic do powiedzenia. Nie! Nie możemy na to pozwolić — podkreślił były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w rozmowie z reporterem Telewizji wPolsce24 Maciejem Zemłą.

Dzięki portalowi wPolityce.pl