Premiery grudnia

Musicalowy gigant: „Wicked”

Już 6 grudnia na ekrany kin trafi „Wicked”, filmowa adaptacja kultowego musicalu, który na Broadwayu zdobył serca milionów widzów. Produkcja w reżyserii Jona M. Chu (znanego z „Bajecznie bogatych Azjatów”) zachwyca gwiazdorską obsadą: Ariana Grande jako Glinda, Cynthia Erivo jako Elphaba, a do tego Jonathan Bailey, Michelle Yeoh i Jeff Goldblum. „Wicked” opowiada o losach dwóch czarownic znanych z „Czarnoksiężnika z Krainy Oz”, ukazując ich zaskakująco złożoną przyjaźń i rywalizację.

Musical już bije rekordy – pierwszy weekend otwarcia przeszedł do historii jako najlepszy w kategorii ekranizacji musicali. Czy uda mu się prześcignąć sukces „Gladiatora II”? To jeden z najbardziej ekscytujących pojedynków kasowych tego roku.



Polska propozycja: „Lany poniedziałek”

Polskie kino w grudniu reprezentuje „Lany poniedziałek” – poruszający dramat o dorastaniu i radzeniu sobie z traumą. Historia 15-letniej Klary, której życie zmienia się po tragicznych wydarzeniach sprzed roku, to pełnometrażowy debiut Justyny Mytnik. W filmie występują Julia Polaczek, Weronika Kozakowska i Nel Kaczmarek. Produkcja, doceniona na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, z pewnością zainteresuje miłośników kina bardziej kameralnego.

Międzynarodowe hity: „Trzy kilometry do końca świata”

Z Cannes prosto na polskie ekrany trafia rumuński dramat „Trzy kilometry do końca świata” w reżyserii Emanuela Pârvu. Film opowiada o młodym Adim, który wraca do rodzinnej miejscowości, gdzie pada ofiarą homofobicznego ataku. To mocny portret społeczności zdominowanej przez konserwatywne wartości i brak tolerancji. Produkcja zdobyła prestiżową nagrodę Queer Palm, potwierdzając, że kino rumuńskie wciąż zachwyca odważnymi tematami.

Nowości serialowe: od „Gwiezdnych wojen” po złodziei syropu klonowego

„Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków” (Disney+)

Fani uniwersum „Gwiezdnych wojen” mogą już szykować się na przygodę, jakiej jeszcze nie było. „Załoga rozbitków” to historia grupy dzieci próbujących odnaleźć drogę do domu w odległej galaktyce. W serialu zobaczymy Jude’a Lawa, a za produkcję odpowiadają twórcy znani z „The Mandalorian”. Premiera 5 grudnia na Disney+.

„Black Doves” (Netflix)

Dla miłośników szpiegowskich opowieści Netflix przygotował thriller „Black Doves” z Keirą Knightley w roli agentki zamieszanej w międzynarodowy spisek. Intryga rozgrywa się w samym sercu Londynu, gdzie polityka, przestępczość i rodzinne tajemnice splatają się w niebezpieczną sieć. Serial pojawi się na platformie już 5 grudnia.

„The Sticky” (Amazon Prime Video)

Najbardziej nietypowa premiera miesiąca? Bez dwóch zdań „The Sticky”. Ta kryminalna komedia opowiada o kradzieży syropu klonowego wartego miliony dolarów. Zabawna i pełna zwrotów akcji produkcja Amazona może przypominać „Dom z papieru”, ale w bardziej humorystycznym wydaniu. Gwiazdami są Jamie Lee Curtis i Margo Martindale. Premiera 6 grudnia.

Grudzień 2024 to czas dla każdego: od fanów musicali i dramatów po miłośników kosmicznych przygód i kryminalnych zagadek. Która z tych propozycji skradnie wasze serca?

