Zełenski proponuje parasol NATO dla Ukrainy

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, przedstawił nową wizję rozwiązania konfliktu z Rosją. W rozmowie z brytyjską stacją Sky News zasugerował, że objęcie kontrolowanych przez Ukrainę terenów ochroną NATO mogłoby zakończyć aktywną fazę wojny, otwierając jednocześnie drzwi do odzyskania pozostałych obszarów drogą dyplomatyczną. Jednak brak konsensusu wśród członków Sojuszu stawia tę perspektywę pod znakiem zapytania.

Zełenski wskazał, że jednym z kluczowych kroków w kierunku zakończenia aktywnej fazy konfliktu byłoby objęcie kontrolowanego przez Ukrainę terytorium „parasolowym wsparciem NATO”. Zaznaczył, że dzięki temu można byłoby „rozpocząć dyplomatyczne starania o zwrot pozostałych ziem”.

Tymczasem Sojusz Północnoatlantycki potwierdza, że Ukraina ma przed sobą nieodwracalną drogę do członkostwa, lecz nadal nie wyznaczono ani oficjalnej daty, ani konkretnych ram czasowych dla akcesji. Dyplomaci państw NATO zwracają uwagę na brak jednomyślności w tej sprawie wśród 32 członków Sojuszu, co wstrzymuje jakiekolwiek formalne zaproszenie Ukrainy do organizacji.

Źródło: Onet/Sky News