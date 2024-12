Autobusy MPK Olsztyn wjadą do kolejnej gminy

Wprowadzanie komunikacji gminnej nie obywa się jednak bez problemów. Po gminie Jonkowo jeździ 5 autobusów.Te jadące z Jonkowa w kierunku Olsztyna kończą trasę na przystanku przy SP19, naprzeciwko stacji BP. Tam pasażerowie przesiadają się do autobusów olsztyńskiej komunikacji miejskiej. Teraz przybędzie kolejna linia. Starał się o nią obecny wójt gminy Jonkowo Jacek Jatkiewicz.

— Uruchomienie takiego połączenia wynika z potrzeby mieszkańców — mówi.

Nowe połączenie ma ruszyć od 1 stycznia 2025 roku. Jego trasa ma przebiegać ul. Mochnackiego, Grunwaldzką, Bałtycką i dalej do Jonkowa. Bilet miesięczny ma kosztować 150 złotych, ulgowy 75 złotych.

O uruchomienie nowego połączenia wnioskują także mieszkańcy Gutkowa, szczególnie z ul. Żurawiej. Przez wiele lat przejazd tą ulicą ze względu na fatalny stan techniczny nawierzchni był nie lada wyzwaniem. Teraz ulica ma nową asfaltową nawierzchnię. Mieszkają tutaj setki osób.

— Ulica Żurawia w obecnym kształcie została oddana do użytku wiele lat temu. Wybudowana infrastruktura w postaci zatok dla autobusów komunikacji miejskiej jest do dziś niewykorzystana, nie spełniając w pełni swojej funkcji — zwraca uwagę radny Koalicji Obywatelskiej Marek Fabianowicz. — Od tego czasu obszary przylegle do tej arterii Olsztyna zostały zabudowane domami jedno- i wielorodzinnymi, a ich rozbudowa trwa dalej — dodaje.

Radny Fabianowicz wnioskuje w ratuszu o skomunikowanie tej części Olsztyna autobusami komunikacji miejskiej.

— Ewidentnie brakuje komunikacji dla młodzieży chodzącej do olsztyńskich szkół średnich i pozostałych mieszkańców. Nie można pominąć również faktu zbliżającego się rozpoczęcia budowy ul. Nowobałtyckiej. Każda tego rodzaju inwestycja spowoduje utrudnienia w ruchu, co jest kolejnym argumentem na rzecz połączenia tej części Olsztyna komunikacją zbiorową z jego centralną częścią — zwraca uwagę radny KO.

W uzyskanej odpowiedzi, przekazanej już wcześniej radnemu, ratusz poinformował, że zlecone zostały „analizy różnych wariantów obsługi przedmiotowej ulicy, m.in. w oparciu o współpracę z Urzędem Gminy Jonkowo”.

— Ewentualne podjęcie współpracy z gminą Jonkowo jest najszybszą drogą do uruchomienia postulowanego przez mieszkańców połączenia — stwierdził prezydent Robert Szewczyk.

Grzegorz Szydłowski