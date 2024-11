Pomagaj z Bankami Żywności - Świąteczna Zbiórka Żywności już 29-30 listopada

W dniach 29 i 30 listopada odbędzie się 28. edycja Świątecznej Zbiórki Żywności orgaznizowanej przez Banki Żywności. Jak co roku darowizny przekazane w sklepach stacjonarnych, a także wpłaty w charytatywnym sklepie online zbiorkazywnosci.pl posłużą pomaganiu osobom najbardziej potrzebującym w Polsce.

W 2024 roku liczba osób, które czekają na wsparcie na święta jest jeszcze wyższa niż w poprzednich latach. Według danych GUS w 2023 roku odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie wzrósł do 6,6%, co oznacza, że około 2,5 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a ponad 17 mln poniżej minimum socjalnego. Codziennie muszą podejmować niezwykle trudne decyzje pomiędzy opłaceniem rachunków, kupnem leków czy jedzenia. Ta sytuacja dotyka najmocniej dzieci - 7,6 proc. spośród nich żyje w skrajnym ubóstwie - oraz seniorów, wśród których ten odsetek wynosi 5,7 proc. To tym najbardziej zagrożonym grupom pomagają Banki Żywności.

Jedną z form wsparcia jest Świąteczna Zbiórka Żywności, która odbędzie się w tym roku po raz 28. W dniach 29-30 listopada br. w ponad 2100 sklepach w Polsce pojawią się specjalne kosze, w których można zostawić zakupione produkty o długim terminie przydatności do spożycia, takie jak: cukier, olej, konserwy, przetwory owocowe i warzywne, bakalie czy słodycze. Pełna lista sklepów dostępna jest pod adresem: https://zbiorkazywnosci.pl/zbiorka-w-sklepach

— W obecnych czasach solidarność jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Pomoc w postaci żywności to akt troski o drugiego człowieka, który może odmienić czyjeś życie. Każdy gest ma znaczenie – zwłaszcza teraz, gdy tak wiele osób potrzebuje wsparcia. Podzielmy się tym, co mamy — apeluje Beata Ciepła, prezes zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Drugą metodą wsparcia Świątecznej Zbiórki Żywności jest odwiedzenie charytatywnego sklepu online: https://zbiorkazywnosci.pl/ , w którym można przekazać darowiznę finansową, a za zebrane w ten sposób pieniądze Banki Żywności kupią żywność zgodnie z lokalnymi potrzebami dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Zbiórka online potrwa aż do 26 grudnia br.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Źródło informacji: Federacja Polskich Banków Żywności