Wstrząsający serial Netflixa odkrywa mroczną historię masakry w Candelárii

Ofiary masakry to bezdomne dzieci w wieku 11-19 lat, które spały na placu przed kościołem Candelária. Wielu z nich uciekło z domów z powodu przemocy. Według niektórych doniesień, zabójstwo miało być odwetem za kamień rzucony w radiowóz tego samego dnia. Inni twierdzą, że zlecili je właściciele lokalnych sklepów, którzy uważali, ze bezdomne dzieci szkodzą ich biznesom.

Nowy czteroodcinkowy serial Netflixa, *Dzieci z kościelnych schodów*, śledzi kroki czwórki dzieci w 36 godzin przed tragedią. Ich postacie zostały zainspirowane relacjami rodzin ofiar i osób, które przeżyły masakrę, takich jak Erica Nunes, która w dniu tragedii miała 10 lat. Erica udała się do oddalonej półtora kilometra katedry, ponieważ usłyszała, że wydawali tam posiłki. „Kiedy wróciłam do Candelárii, wszyscy byli martwi” – wspomina 42-letnia kobieta, która dziś prowadzi w projekt społeczny przygotowujący młodzież z Rio de Janeiro do pracy w zawodzie fryzjera.

Choć sprawcy masakry zostali skazani, dziś wszyscy są na wolności. Policja w Rio de Janeiro, znana z brutalnych działań, wciąż odpowiada za tysiące zabójstw, głównie młodych, czarnoskórych Brazylijczyków. Antropolog i były szef bezpieczeństwa narodowego Luiz Eduardo Soares zauważa, że struktura policyjna w Brazylii nadal stosuje tradycję represji pochodzącą sprzed dwustu lat, która chroni elity i prześladuje tych najmniej uprzywilejowanych.

Mimo upływu czasu społeczność wciąż odczuwa skutki tego wydarzenia. Drewniany krzyż, postawiony przed kościołem Candelária w Rio de Janeiro w hołdzie ofiar, był już zniszczony cztery razy. „Niszczenie krzyża symbolizuje społeczne przekonanie, że masakra była słuszna, by ‘oczyścić’ społeczeństwo” – mówi Patrícia de Oliveira, aktywistka i liderka grupy **Candelária Never Again**.

Masakra w Candelárii wciąż wywołuje skrajne opinie. W mediach społecznościowych pojawiają się wezwania do „nowej Candelárii", a Oliveira ostrzega: „Każdego dnia jesteśmy bliżej podobnej tragedii, bo społeczeństwo usprawiedliwia przemoc policji jako sposób na walkę z przestępczością”.



Źródło: The Guardian