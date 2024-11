Rosjanin udawał Bułgara. Wpadł prosto w ręce straży granicznej

22 listopada do odprawy na kierunku wyjazdowym z Polski stawił się 34-letni obywatel Rosji. Podejrzenie funkcjonariusza Straży Granicznej wzbudził przedstawiony do kontroli bułgarski paszport.

Weryfikacja autentyczności dokumentu, przy pomocy dostępnych urządzeń potwierdziła fakt podrobienia. Ponadto sprawdzono w dostępnych bazach, że przedstawiony do kontroli paszport był unieważniony przez władze Bułgarii. W dodatku był wydany na inną osobę, a nie na Rosjanina, który okazał go do kontroli granicznej.

W związku z usiłowaniem przekroczenia granicy podstępem mężczyźnie wydano 3-letni zakaz wjazdu na terytorium RP i Państw Schengen.