Tusk wyciąga 3,5 miliarda z kasy państwa! Wielka inwestycja w CPK

Podjąłem decyzję o przekazaniu 3,5 mld zł na projekt CPK w formie papierów skarbowych; te pieniądze dofinansują spółkę - poinformował we wtorek premier Donald Tusk. Dodał, że rząd ma zdecydować o przeniesieniu nadzoru właścicielskiego nad Polską Grupą Lotniczą do resortu infrastruktury.

"Podjąłem decyzję o przekazaniu 3,5 mld zł (na projekt CPK - PAP). To są papiery skarbowe i te pieniądze dofinansują spółkę. Będzie to związane z pracami projektowymi dla terminala, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego transportu publicznego, strefy Air site i Land site oraz sieci przyłączy i prace przygotowawcze dla budowy portu lotniczego CPK" - powiedział we wtorek premier Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów.

Dodał, że są to "decyzje charakterze finansowym", które powinny po części rozwiać "wątpliwości czy dezinformacje dotyczące przyszłości projektu" związanego z budową lotnika pod Baranowem. Doprecyzował, że odnosi się do całego projektu, tj. do Centralnego Portu Lotniczego i infrastruktury towarzyszącej.

"Mówię o tym, ponieważ ciągle jest bardzo dużo zamieszania w przestrzeni publicznej i to jest zamieszanie, które bardzo często wytwarzają ci, którzy dużo mówili o CPK, ale nic nie zrobili i chciałbym to jeszcze raz podkreślić. My być może jesteśmy mniej sprawni w propagandzie tego projektu, natomiast ludzie odpowiedzialni za ten projekt podejmują po prostu pracę, a ja zapewniam tą decyzją kolejne finansowanie tego przedsięwzięcia" - oświadczył szef rządu.

Premier poinformował również, że Rada Ministrów ma zdecydować we wtorek o przeniesieniu nadzoru właścicielskiego nad Polską Grupą Lotniczą, do której należy m.in. PLL LOT, z Ministerstwa Aktywów Państwowych do Ministerstwa Infrastruktury.

Polska Grupa Lotnicza przeniesiona

"Podejmiemy decyzję, na wniosek ministra aktywów państwowych, o przeniesieniu Polskiej Grupy Lotniczej, grupy LOT, do Ministerstwa Infrastruktury. Ma to związek z potrzebą konsolidacji naszych działań, integracji działań związanych z tym wielkim projektem infrastrukturalnym" - przekazał premier.

Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa Polska Grupa Lotnicza zrzesza Polskie Linie Lotnicze LOT SA, LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o., LS Airport Services SA, LS Technics sp. z o.o., PGL Leasing oraz Polską Akademię Lotniczą.

Szef rządu przypomniał, że wcześniej z Ministerstwa Aktywów Państwowych został przeniesiony nadzór właścicielski nad PKP S.A. do resortu infrastruktury. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane w marcu 2024 r.

Premier przekonywał, że zmiany w nadzorze nad tymi spółkami mają usprawnić budowę CPK.

"Dotyczy to także Polskiej Grupy Lotniczej i LOT. Jestem przekonany, że to bardzo ułatwi pełną koordynację pracy, jeśli chodzi o ten projekt" - ocenił szef rządu.

Zgodnie z wpisem dodanym w poniedziałek do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd planuje zmienić program wieloletni CPK, po serii m.in. audytów wewnętrznych w spółce Centralny Port Komunikacyjny, w ramach których dokonano weryfikacji II etapu programu pod kątem jego urealnienia. We wpisie zaznaczono, że istnieje potrzeba zmiany ram finansowych oraz czasowych, a także warunków realizacji zamierzeń państwa w zakresie CPK na lata 2024–2032.

Przygotowywany projekt uchwały zawiera działania polegające na kontynuacji prac przygotowawczych i projektowych, rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczych robót budowlanych związanych z budową CPK, a także kluczowych inwestycji kolejowych, drogowych i projektów komplementarnych związanych bezpośrednio z uruchomieniem lotniska. W projekcie uchwały mają się znaleźć informacje na temat zaplanowanych do osiągnięcia celów, harmonogramów realizacji oraz budżetów, a także określono sposób ich finansowania, w tym ze środków publicznych.

"CPK w fazie intensywnej realizacji"

W zeszłym tygodniu podczas dyskusji w Sejmie na temat stanu realizacji nowego centralnego lotniska wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek stwierdził, że CPK jest w fazie "intensywnej realizacji".

"Do listopada 2024 roku podpisaliśmy - w tym roku - kilkadziesiąt umów na łączną kwotę około 650 mln zł" - powiedział.

Zapewnił, że wszystkie prace projektowe, w obszarze lotniskowym, kolejowym i studialnym, a także pracę dla poszczególnych linii w terenie "były i są realizowane".

CPK to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

