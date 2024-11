Thyssenkrupp Steel Europe tnie 11 tysięcy miejsc pracy i ogranicza produkcję

Thyssenkrupp Steel Europe ogłosił plany znaczącej restrukturyzacji, w ramach której zatrudnienie zostanie zredukowane o 11 tysięcy osób, co stanowi około 40% obecnej kadry. Decyzja ta to reakcja na rosnącą presję konkurencyjną ze strony tańszych producentów stali z Azji, wysokie ceny energii oraz spowolnienie gospodarki światowej. W ostatnich pięciu latach firma zanotowała straty operacyjne w czterech okresach rozliczeniowych, co zmusiło ją do podjęcia drastycznych działań.

Zgodnie z przedstawionym planem, 5 tysięcy miejsc pracy zniknie do 2030 roku, a kolejne 6 tysięcy stanowisk zostanie wyeliminowanych poprzez sprzedaż części działalności lub zlecenie jej na zewnątrz.

Thyssenkrupp zamierza również dostosować moce produkcyjne do zmieniających się potrzeb rynku. Produkcja ma zostać ograniczona z obecnych 11,5 miliona ton do docelowego poziomu 8,7–9 milionów ton metrycznych.

W ramach tej strategii firma planuje zamknięcie zakładu przetwórczego w Kreuztal-Eichen. Istotnym elementem planu jest także sprzedaż zakładu w Duisburgu, Huettenwerke Krupp Mannesmann. Jeśli transakcja nie dojdzie do skutku, rozważane będzie jego zamknięcie, co będzie przedmiotem konsultacji z innymi udziałowcami.

Thyssenkrupp podkreśla, że takie działania są niezbędne, aby poprawić efektywność operacyjną i obniżyć koszty, które obecnie uniemożliwiają firmie konkurowanie na globalnym rynku. Nowa strategia ma zapewnić lepsze dostosowanie do obecnych realiów ekonomicznych, które stawiają niemieckich producentów stali w trudnej sytuacji.

Ogłoszone zmiany budzą szerokie zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście wpływu na lokalne społeczności i rynek pracy w Niemczech.

Źródło: Business Insider