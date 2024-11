Olsztyn w prestiżowym rankingu. Jest najlepszym miastem do życia w Polsce?

Według rankingu National Geographic Magazine Poland, w którym oceniano wszystkie 16 miast wojewódzkich, to właśnie stolica Warmii i Mazur zdobyła tytuł lidera. Olsztyn wyprzedził zeszłorocznego zwycięzcę, Poznań, który spadł na trzecie miejsce ex aequo z Gdańskiem.

Dlaczego Olsztyn znalazł się na szczycie?

Eksperci wzięli pod uwagę takie czynniki jak poziom wynagrodzeń, ceny mieszkań z drugiej ręki, dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza. I choć Olsztyn nie był pierwszy w żadnej kategorii, wyróżnił się konsekwentnie wysokimi wynikami, zajmując m.in.:

2. miejsce w dostępności mieszkań względem zarobków,

2. miejsce w najniższej przestępczości,

3. miejsce w jakości powietrza.

Po zsumowaniu składowych okazało się, że awansował aż o 4 pozycje w porównaniu z poprzednim rokiem, a jednocześnie stał się najlepszym miastem do życia w Polsce.

Pełne zestawienie:

Olsztyn

Lublin

ex aequo: Poznań i Gdańsk

Katowice

Bydgoszcz

Warszawa

Opole

Rzeszów

Szczecin

ex aequo: Wrocław, Gorzów Wielkopolski

Łódź

Kraków

Kielce

Białystok

Jak się okazuje, według rankingu jedną z największych atrakcji Olsztyna i symbolem miasta są podświetlane wieże śródmieścia, które wieczorami tworzą wyjątkowy klimat. Warto zobaczyć m.in. wieże kościoła garnizonowego, Nowego Ratusza, kościoła ewangelickiego, a także wieżę zamkową, bazyliki św. Jakuba, Wysoką Bramę oraz najwyższą wieżę kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zainteresowani historią miasta powinni odwiedzić też:

Muzeum Archidiecezji Warmińskiej przy ulicy św. Barbary,

Stary Ratusz i kamienice,

Kościół katedralny pw. św. Jakuba,

i Muzeum Nowoczesności.



Co myślicie o tym wyniku? Czy Olsztyn to dla Was najlepsze miejsce do życia?

Źródło: National Geographic/Miasto Olsztyn