Era Falcona kończy się, Starship bierze wszystko!

SpaceX szykuje się na największą zmianę w swojej historii – Falcon 9, rakieta, która zrewolucjonizowała loty kosmiczne, zmierza na zasłużoną emeryturę. Na jej miejsce wkracza Starship, futurystyczny kolos, który w ciągu czterech lat ma osiągnąć 400 startów i otworzyć nowy rozdział w podboju kosmosu. Czy Elon Musk spełni swoje obietnice i zrobi krok na Marsa, czy to tylko kosmiczny wyścig z czasem?

Nowa era SpaceX: Starship jako przyszłość, Falcon 9 na zasłużonej emeryturze

SpaceX, założone przez Elona Muska w 2002 roku, nieustannie przesuwa granice technologii kosmicznej. Jednym z kluczowych graczy w tej historii jest Gwynne Shotwell, dyrektor operacyjna firmy, która od niemal początków jej istnienia stoi na czele strategicznego rozwoju. Shotwell, znana ze swojego pragmatycznego podejścia, zaprezentowała niedawno fascynującą wizję przyszłości SpaceX podczas konferencji Baron Investment Conference w Nowym Jorku. Przyszłość ta jest związana przede wszystkim z rakietą Starship, która ma przejąć pałeczkę od Falcona 9.



Falcon 9: Fundament sukcesu SpaceX

Od swojego pierwszego lotu w 2010 roku, Falcon 9 zrewolucjonizował rynek lotów kosmicznych. Dzięki możliwości odzyskiwania pierwszego stopnia rakiety, koszty wynoszenia ładunków na orbitę dramatycznie spadły. To umożliwiło realizację ambitnych projektów, takich jak budowa konstelacji satelitów Starlink oraz liczne misje komercyjne i naukowe.

Do tej pory Falcon 9 wykonał ponad 400 startów, a w samym 2023 roku liczba ta ma wzrosnąć o kolejne 130. Pomimo tych sukcesów, Shotwell przewiduje, że Falcon 9 zbliża się do końca swojej służby. Według niej, rakieta ta pozostanie w użytku jeszcze przez około 6–8 lat, co oznacza, że na początku przyszłej dekady SpaceX może całkowicie zakończyć jej eksploatację. Podobny los czeka również kapsułę Dragon, która odegrała kluczową rolę w dostarczaniu załóg i ładunków na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Starship: Kolejny krok w eksploracji kosmosu

Głównym następcą Falcona 9 ma być Starship – najpotężniejsza rakieta w historii, której możliwości są porównywalne do marzeń o międzyplanetarnych podróżach. Do tej pory Starship wystartował zaledwie sześć razy, ale SpaceX ma ambitne plany na przyszłość. W 2024 roku firma planuje zrealizować 25 misji Starshipa, a w ciągu kolejnych czterech lat liczba lotów może sięgnąć aż 400.

To tempo rozwoju jest imponujące. Dla porównania, osiągnięcie 400 startów przez Falcona 9 zajęło 14 lat. Kluczowym wyzwaniem dla Starshipa pozostaje jednak infrastruktura. Obecnie operuje tylko jedno stanowisko startowe w Boca Chica, ale kolejne mają powstać na Florydzie. Wyzwaniem jest także zaopatrzenie w paliwo – Starship potrzebuje tysięcy ton ciekłego tlenu i metanu na każdy lot. Aby sprostać rosnącym wymaganiom, SpaceX planuje usprawnić logistykę dostarczania paliwa, co jest kluczowe w przypadku intensywnego harmonogramu startów.



Rozwój SpaceX: Siła zespołu i technologii

SpaceX dynamicznie rośnie jako organizacja. Jeszcze sześć lat temu firma zatrudniała około 5 tysięcy osób, a obecnie liczba ta przekroczyła 15 tysięcy. Szczególnie intensywny rozwój obserwuje się w Boca Chica, gdzie firma nieustannie rekrutuje nowych pracowników. Warto również zwrócić uwagę na wycenę SpaceX, która w ostatniej rundzie inwestycyjnej osiągnęła poziom 250 miliardów dolarów, czyniąc ją jedną z najcenniejszych prywatnych firm na świecie.

Kolejnym filarem sukcesu jest Starlink – największa na świecie konstelacja satelitów, licząca już ponad 7 tysięcy urządzeń. W 2023 roku projekt ma stać się dochodowym przedsięwzięciem, które zapewni finansowanie dalszego rozwoju Starshipa. Co ciekawe, Shotwell uważa, że to właśnie Starship – a nie Starlink – stanie się głównym motorem wzrostu SpaceX, umożliwiając firmie dołączenie do elitarnego grona największych spółek na świecie.

Przyszłość eksploracji kosmosu

SpaceX staje na czele nowej ery podboju kosmosu. Shotwell, jako pragmatyczny strateg, podkreśla, że Starship jest kluczowym elementem przyszłości firmy, otwierającym drzwi do misji międzyplanetarnych, kolonizacji Marsa i znacznie tańszego transportu kosmicznego. Jesteśmy świadkami rewolucji porównywalnej do historycznej misji Apollo 11, a SpaceX ma ambicje, by być liderem tej epoki.

Nie ulega wątpliwości, że najbliższe lata będą kluczowe dla dalszego rozwoju technologii kosmicznych, a SpaceX jest gotowe zmieniać oblicze eksploracji Wszechświata.

bm/ArsTechnica/antyweb