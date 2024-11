Zamiast skrzyżowania - rondo. Jak idą prace na ul. Zientary-Malewskiej i Poprzecznej? [ZDJĘCIA]

To jedna z ważniejszych inwestycji, dotyczących tej części miasta. Skrzyżowanie ul. Zientary-Malewskiej z Poprzeczną było dotychczas niebezpieczne i stwarzało kierowcom sporo problemów.

Kłopoty wynikały przede wszystkim z geometrii dotychczasowego skrzyżowania, co wpływało na ograniczoną widoczność. Ulice te - Poprzeczna i Zientary-Malewskiej - obsługują przeważnie ruch lokalny pojazdów kierujących się do Nikielkowa i Łęgajn. Korzystają z nich również ciężarówki do 15 ton, które dojeżdżają na Track i do Indykpolu. Jak informowały służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, rocznie dochodziło tam do ok. 40 kolizji i kilku wypadków. Stąd decyzja o wybudowaniu w tym miejscu ronda.

Teraz wszystko się zmieni, bowiem skrzyżowanie przebudowano na rondo. Umowa z wykonawcą prac została podpisana na początku lutego. Oprócz trasy dla aut powstają tu także ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie i chodniki.

Obecnie trwa układanie asfaltu na ul. Poprzecznej. Nowa trasa przypomina już kształtem rondo, ułożone zostały już krawężniki, widać również, którędy będą poruszać się piesi i rowerzyści. Zakończenie prac jest planowane na maj następnego roku. Wartość tego zadania to ok. 11,6 mln zł.

Przypomnijmy, że wykonawca na terenie robót wprowadził nową organizację ruchu. Polega ona na ruchu wahadłowym, który regulują sygnalizatory.

ga