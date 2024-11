Pandemia współczesnych czasów na Warmii i Mazurach?

Otyłość jest chorobą, którą trzeba leczyć. Powikłania otyłości znacznie pogarszają jakość życia i prowadzą do wielu schorzeń. Do 2035 r. może mieć ją 60 proc. Polaków.

Otyłość to nie tylko problem estetyczny, lecz przede wszystkim poważna choroba, która ma ogromny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne milionów ludzi. Nieleczona choroba prowadzi do wielu powikłań, w tym m.in. nadciśnienia tętniczego, bezdechu sennego, zwyrodnienia kolan, stłuszczenia wątroby.

Choroba otyłościowa ma także ogromny wpływ na psychikę i samopoczucie osób, które na nią cierpią. Osoby zmagające się z otyłością często doświadczają stygmatyzacji, co może prowadzić do obniżonej samooceny, depresji i izolacji społecznej. Negatywne nastawienie do otyłości jest wzmacniane przez społeczne przekonanie, że otyłość rozwija się z powodu braku silnej woli, lenistwa i problemów emocjonalnych.

Lekarz rozpoznaje otyłość na podstawie wywiadu i badań. Statystki są bardzo niepokojące.

— W zeszłym roku u nieco ponad 15 tysięcy pacjentów z Warmii i Mazur lekarze wskazali chorobę otyłościową (E66 według ICD-10) jako rozpoznanie główne lub współistniejące. W tym roku takich pacjentów mamy prawie 17 tysięcy — podaje Magdalena Mil, rzeczniczka W-M OW NFZ.

Sami również możemy kontrolować niektóre wskaźniki. Pomiary masy ciała i wzrostu są jednym z podstawowych badań kontrolnych. Należy je wykonywać co najmniej raz w roku.

Do rozpoznania otyłości służy wskaźnik BMI (Body Mass Index), obliczany wg wzoru: masa ciała [kg] : (wzrost [m])².

Inną metodą jest ocena zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie. Przyjmuje się, że w otyłości ilość tkanki tłuszczowej wynosi >30% u kobiet i >25% u mężczyzn.

Jeśli lekarz rozpoznał otyłość – należy działać, nie czekać. Otyłość nie ustąpi sama i może nawracać. Podstawą terapii powinna być trwała zmiana stylu życia. Na początek zmienić nawyki żywieniowe i zwiększyć swoją aktywność fizyczną.

Jeśli zdiagnozowano otyłość, można skorzystać z leczenia w sanatorium w ramach NFZ. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją szpitalnego lub ambulatoryjnego. O wystawieniu skierowania decyduje lekarz. Leczenie w sanatorium przysługuje raz na 18 miesięcy. Kolejne skierowanie można złożyć już 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego pobytu w uzdrowisku.

Chirurgia bariatryczna to różnego rodzaju zabiegi operacyjne prowadzące do upośledzenia wchłaniania pokarmu poprzez zmniejszenie objętości żołądka i zmianę drogi pokarmowej co w efekcie prowadzi do skutecznej utraty masy ciała i pozwala utrzymać zredukowaną masę w długim okresie czasu. Leczenie operacyjne chorych z otyłością wydłuża ich życie, jednocześnie znacząco poprawiając jego jakość.

Program kompleksowej opieki medycznej nad pacjentami chorymi na otyłość olbrzymią leczoną chirurgicznie KOS-BAR jest realizowany przez jeden ośrodek w regionie - Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie.

— W latach 2023-2024 do programu zakwalifikowano 110 pacjentów, z tego 48 pacjentom wykonano operację bariatryczną — podaje Magdalena Mil.