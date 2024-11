Prezes PiS: Polska jest w bardzo trudnym położeniu

„Polska jest w bardzo trudnym położeniu. Doszło do sytuacji, w której w gruncie rzeczy prawo przestaje obowiązywać. To już nie jest tylko łamanie praworządności w momentach incydentalnych, tylko generalna zasada, że prawo nie obowiązuje, że to wola władzy jest tutaj tym czynnikiem decydującym” - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na antenie telewizji wPolsce24.pl w rozmowie z red. Magdaleną Ogórek.