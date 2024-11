Karol Nawrocki wystartuje w wyborach prezydenckich. Kandydaturę zgłosił prof. Andrzej Nowak

Znany historyk podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na ważną rolę obywateli w polskiej historii. - Tak się składa, że głos obywatelski potrzebny bywał nie raz w najtrudniejszych momentach Polski - stwierdził.

Prof. Andrzej Nowak przypomniał o tym, że Kraków to ważne miejsce także w najnowszej historii naszego kraju. - Tu zaczęła się droga Andrzeja Dudy do zwycięskiego marszu - przypomniał. Historyk mówił także o tym, że w dawnej stolicy Polski rozpoczęła się kampania prezydencka Lecha Kaczyńskiego.

Po przypomnieniu wydarzeń z nieodległej historii prof. Andrzej Nowak wypowiedział najważniejsze zdanie swojego wystąpienia. - Chciałem zgłosić kandydaturę pana doktora Karola Nawrockiego. Na to sala zareagowała aplauzem.

Przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego przypomniał kim był Karol Nawrocki. - Pana doktora poznałem siedem lat temu, kiedy miałem zaszczyt odwiedzać Muzeum II Wojny Światowej, gdzie pan doktor objął funkcję dyrektora. Już wtedy pokazał siłę charakteru, ważną dla obrony polskiej tożsamości i tradycji - podkreślił prof. Andrzej Nowak.

Przypomniał, że obecny prezes Instytutu Pamięci Narodowej, jeszcze jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej przywrócił należne miejsce w polskiej pamięci ojcu Maksymilianowi Kolbe, rotmistrzowi Witoldowi Pileckiego czy rodzinie Ulmów. - To już pokazywało, jak ważne dla pana doktora jest to, by pamiętać o tym, co najważniejsze w naszej historii - przyznał.

- Niezwykły zmysł organizacyjny, energia, połączenie niezwykłej troski o pamięć, szacunek dla wiary i tradycji, dla naszych bohaterów, otwarcie na nowoczesność - dodał w krótkiej prezentacji przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego, który wysunął kandydaturę Karola Nawrockiego.

PW