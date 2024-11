Makabryczny skandal w Kolorado: 191 przypadków znęcania się nad zwłokami

Właściciele domu pogrzebowego w Kolorardo przyznali się do 191 przypadków znęcania się nad zwłokami. Zamiast skremowanych szczątków rodzinom zmarłych wydawali pokruszony beton, a ciała przechowywali w budynku bez chłodzenia.

Właściciele domu pogrzebowego o nazwie Return to Nature, Jon i Carie Hallford, przyznali się do znęcania się nad zwłokami 191 osób. Jak donosi brytyjski dziennik "The Guardian", na przestrzeni czterech lat małżeństwo pobierało od swoich klientów opłaty za kremacje, których nigdy nie wykonano, a rodzinom zmarłych przekazywano fałszywe prochy zrobione z pokruszonego betonu. Ciała zmarłych natomiast przechowywano w podupadłym budynku w temperaturze pokojowej.

Makabryczne odkrycie, które wstrząsnęło całym stanem, miało miejsce w 2022 roku, gdy sąsiedzi zgłosili podejrzany odór wydobywający się z budynku w Penrose. Władze znalazły tam rozkładające się ciała, niektóre ułożone jedno na drugim. Zwłoki znajdowały się w różnym stopniu rozkładu, a identyfikacja niektórych z nich była niemożliwa.

Zgodnie z relacją "The Guardian", Hallfordowie W ramach ugody grożą im kary: 20 lat więzienia dla Jona i 15–20 lat dla Carie. Zgodzili się również na zapłatę odszkodowań, choć ich kwota nie została jeszcze ustalona.

Skandal ujawnił także finansowe nadużycia pary. Hallfordowie wykorzystywali pieniądze klientów oraz dotację w wysokości blisko 900 tys. dol, otrzymaną w związku z pandemią Covid19, do finansowania luksusowego stylu życia, który obejmował podróże, inwestycje w kryptowaluty, zakupy samochodów czy drogich zabiegów kosmetycznych.

Odkrycie z Penrose wstrząsnęło opinią publiczną i doprowadziło do zaostrzenia przepisów dotyczących działalności domów pogrzebowych w Kolorado, które dotąd były jednymi z najłagodniejszych w USA. Nowe regulacje mają na celu uniknięcie podobnych tragedii w przyszłości.



Źródło: The Guardian