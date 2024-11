Polsko-ukraiński duet zatrzymany: tak oszukiwano system!

Polak i Ukrainiec zatrzymani. Gang legalizujący pobyt cudzoziemców pod lupą służb

Kolejny raz polskie służby uderzają w struktury zorganizowanej przestępczości związanej z legalizowaniem pobytu obcokrajowców. Tym razem na celowniku znaleźli się 27-letni Polak i 30-letni Ukrainiec, którzy zostali zatrzymani w Warszawie. Śledztwo prowadzone przez CBŚP oraz Straż Graniczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga ujawnia szokujące szczegóły działania gangu. Grupa, jak wynika z ustaleń, zalegalizowała pobyt kilkuset osób z krajów takich jak Ukraina, Indie, Pakistan, Bangladesz, Nepal czy Gruzja.

Jak działał gang?

Według śledczych gang prowadził swoją działalność w latach 2017–2019, opierając się na systemie pozorowanych firm. To właśnie te fikcyjne przedsiębiorstwa miały stanowić podstawę do generowania dokumentów, które rzekomo potwierdzały zatrudnienie cudzoziemców. Na ich podstawie wyłudzano decyzje administracyjne, które pozwalały obcokrajowcom uzyskać zezwolenia na pobyt czasowy oraz prawo do pracy w Polsce. W efekcie, osoby te zyskiwały również dostęp do strefy Schengen, co otwierało im możliwość swobodnego poruszania się po Europie.

Podczas ostatniej operacji służby zabezpieczyły gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości blisko 130 tysięcy złotych. Wszystko wskazuje na to, że pieniądze te pochodziły z nielegalnej działalności grupy.

Nie pierwszy taki przypadek

To już kolejny etap szeroko zakrojonego śledztwa, które od początku 2024 roku przynosi regularne sukcesy. W jednej z wcześniejszych akcji zatrzymano osiem osób, w tym obywatela Polski, który podejrzewany jest o kierowanie całą grupą przestępczą. Obecne zatrzymania potwierdzają, że gang miał zasięg międzynarodowy, a jego działania były skrupulatnie zaplanowane.

Zarzuty i groźba więzienia

Zatrzymanym mężczyznom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczania nieprawdy. Są to poważne oskarżenia, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa, co może oznaczać kolejne zatrzymania i nowe ustalenia.

Skala problemu

Legalizacja pobytu cudzoziemców w sposób niezgodny z prawem staje się coraz większym wyzwaniem dla służb w Polsce. Przyciągając osoby z różnych stron świata, takie grupy przestępcze destabilizują system administracyjny i podważają zaufanie do legalnych procedur migracyjnych. Skala działalności gangów, takich jak ten, wskazuje na rosnący problem, który wymaga stanowczego i konsekwentnego działania ze strony organów ścigania.

Polskie służby nie ustają w walce z tym zjawiskiem, choć wyraźnie widać, że przed nimi jeszcze wiele pracy.

bm/rmf24.pl