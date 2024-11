Polacy są bardziej pewni swoich umiejętności niż reszta świata

Polacy są bardziej pewni swoich umiejętności i doświadczenia niż reszta globu

Polscy pracownicy w większości uważają, iż mają odpowiednie umiejętności do wykonywania swojej pracy, a wynik ten jest wyższy niż globalna średnia - wynika z badania Manpower Group przeprowadzonego w 16 krajach.

Zgodnie z przedstawionymi w badaniu danymi 92 proc. Polaków uważa, że ma odpowiednie umiejętności i doświadczenie potrzebne do wykonywania ich pracy. Jest to wynik o 5 punktów procentowych wyższy niż globalna średnia, która wyniosła 87 proc.

Wyjaśniono, że pewność swoich umiejętności i doświadczenia jest jednym z czterech wskaźników "Indeksu stabilności zawodowej", który bada pewność siebie pracowników na całym świecie. Pozostałe trzy wskaźniki to: rozwój zawodowy, możliwości awansu, oraz dostęp do technologii i narzędzi. Indeks jest średnią powyższych wskaźników. Przekazano, że wyniósł on 79 proc., co jest wynikiem o 5 pp. wyższym od średniej globalnej (74 proc.).

W przypadku pozostałych wskaźników poinformowano, że zdecydowana większość (87 proc.) badanych deklaruje, że ma dostęp do odpowiednich narzędzi aby wykonywać swoją pracę (globalnie 78 proc.). Zwrócono uwagę, iż wśród pracowników obsługi klienta 76 proc. ankietowanych deklaruje, że ma do nich dostęp, a w grupie specjalistów i menedżerów wskaźnik ten wyniósł 93 proc. — Wyzwania związane z implementacją nowych technologii różnią się w zależności od stanowiska — stwierdzono.

Dodano, że pracownicy liniowi, którzy pracują fizycznie mogą mieć trudności ze znalezieniem czasu na szkolenia, więc - w ocenie autorów - powinny być krótkie i skoncentrowane na praktyce. "Specjaliści wymagają zaawansowanych narzędzi, które można dostosować do ich indywidualnych potrzeb, natomiast kadra menedżerska powinna opanować zarządzanie zmianą oraz skuteczne motywowanie zespołów" - dodano.

Zgodnie z przekazanymi danymi, trzy czwarte (76 proc.) polskich respondentów deklaruje, że ich miejsce pracy zapewnia możliwości podnoszenia kwalifikacji (globalnie 78 proc.). — Nowoczesne technologie są fundamentem efektywności, jednak aby je w pełni wykorzystać, pracownicy potrzebują dostępu do odpowiednich szkoleń — zaznaczyło Manpower Group. Według firmy odpowiednie warsztaty i współpraca z ekspertami pomaga w opanowaniu narzędzi i wdrożeniu ich w codziennej pracy. — Nakłady w rozwój kompetencji to inwestycja w przyszłość — podkreślono.

Natomiast ponad połowa (60 proc.) pracowników dostrzega możliwość awansu w swojej firmie (globalnie 57 proc.). Zauważono, że różnice są znaczące, gdyż 86 proc. mężczyzn z pokolenia Z deklaruje taki dostęp, gdy wśród kobiet w tej samej grupie wiekowej odsetek ten wyniósł 46 proc. — Dlatego między innymi przedsiębiorstwa powinny wprowadzać elastyczne formy zatrudnienia, transparentne zasady awansowania oraz szkolenia dotyczące nieświadomych uprzedzeń — oceniono.

Manpower Group jest doradcą w zakresie rozwiązań HR.

(PAP)

jls/ mmu/