Mieszkańcy olsztyńskiej kamienicy przy ul. Okrzei bez miejsca na śmieci. Miasto szuka rozwiązania [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy jednej z kamienic od miesięcy nie mają gdzie wyrzucać odpadów. Po sprzedaży terenu, na którym znajdował się ich śmietnik, 24 rodziny zostały zmuszone do prowizorycznego radzenia sobie z odpadami.

Mieszkańcy jednej z kamienic przy ul. Okrzei od kilku miesięcy borykają się ze śmietnikowym problemem. Mimo, iż uiszczają opłaty za za odbiór śmieci, nie mają gdzie ich wynosić, ponieważ miasto sprzedało teren, na którym znajdował się śmietnik przynależący do kamienicy.

Budynek po biurach PKS wraz z terenem, na którym dotychczas znajdował się śmietnik mieszkańców zakupił Instytut Pamięci Narodowej. Będzie się tu mieścić nowa siedziba olsztyńskiego oddziału IPN.

Jednak po likwidacji wiaty śmietnikowej 24 rodziny zostały pozbawione miejsca do składowania odpadów.

— Od ośmiu miesięcy nie mamy, gdzie wyrzucać śmieci. Wszyscy rozkładają ręce, jakby sprawa była oczywista. Jednak brane są od nas pieniądze, tak jakby wszystko było zapewnione zgodnie ze standardami. Prośby kierowane do urzędu miasta o wyznaczenie innej lokalizacji nowego śmietnika nie przynosiły skutku. Od marca radzimy sobie na różne sposoby. Część mieszkańców wynosi odpady do śmietnika przy pobliskim markecie, inny utylizują je w różnych częściach miasta — tłumaczy nam mieszkanka kamienicy.

Rozwiązaniem problemu mogłoby być porozumienie ze wspólnotami, które mają wiatę śmietnikową na sąsiednim podwórku. Jednak mimo chęci, nie udało się uzyskać porozumienia.

Zapytaliśmy więc w ratusz, jak wygląda sytuacja i czy miasto zamierza coś w tym kierunku zrobić.

— Dotychczas wspomniana wspólnota korzystała ze śmietnika zlokalizowanego na terenie prywatnym. Po sprzedaży gruntu obiekt został rozebrany. Możliwe jest dopisanie się lokatorów do umowy na dzierżawę terenu pod wiatę, jaką chcą odnowić pobliskie wspólnoty mieszkaniowe. Ta umowa wygasła i trwa procedura dotycząca zawarcia nowej — tłumaczy rzecznik prasowy urzędu miasta Patryk Pulikowski. I dodaje: — Wspólnoty dotychczas korzystające z tego terenu oraz pragnące odnowić umowę dzierżawy poniosły nakłady na wybudowanie wiaty. Możliwość dołączenia do umowy mieszkańców z ul. Okrzei 17/18 uzależniona jest od pozostałych wspólnot. Wystąpiliśmy do ich zarządców o opinię w tej sprawie.

Jak się okazuje, obecnie analizowana jest jeszcze lokalizacja pojemników na odpady przy istniejącej wiacie. To jedyny grunt gminy Olsztyn w okolicy.

— Należy pamiętać, że w myśl przepisów obowiązkiem samorządu jest odbiór śmieci, a nie zapewnienie miejsca do ich składowania. Niemniej podejmujemy działania, których celem jest znalezienie najlepszego wyjścia z tej sytuacji — mówi Patryk Pulikowski.

ga