eSIM w Orange Flex – jak przenieść numer i aktywować eSIM?

Bezpieczeństwo, wygoda, poszanowanie dla planety oraz dobra cena – co łączy to wszystko w świecie usług komórkowych? eSIM oczywiście! W Orange Flex i cena się zgadza, i komfort korzystania pozostaje wysoki, bo wszystko ogarniesz z poziomu apki. Nie musisz wyrabiać sobie nowego numeru, by cieszyć się wszystkimi możliwościami, jakie daje eSIM w Orange Flex. Możesz po prostu przenieść numer i korzystać do woli. Ale jak? Dowiesz się z tego artykułu!

eSIM w Orange Flex – jak to działa?

Nie da się ukryć, że karty SIM przeszły sporą ewolucję. Ich rozmiar zmieniał się wraz z upływem czasu, aż w końcu… po prostu fizycznie zniknęły. Bo teraz króluje eSIM, czyli karta wirtualna, którą wystarczy aktywować na telefonie. Nie trzeba po nic iść do sklepu, szukać kluczyka do szufladki w smartfonie ani wyłamywać karty odpowiedniego rozmiaru.

Z kartą wirtualną wszystko staje się prostsze, co idealnie widać po ofercie eSIM w Orange Flex. Otrzymujesz ją w ramach swojego Planu komórkowego – ba, możesz mieć nawet kilka kart eSIM jako „kopie” swojego numeru głównego, z których skorzystasz np. na smartwatchu. I wtedy odbierasz SMS-y, nie mając akurat telefonu pod nosem, a jak masz zegarek z funkcją odbierania połączeń, to nawet prowadzisz z jego pomocą rozmowy.

Z eSIM-em zmiana operatora lub telefonu są znacznie wygodniejsze, bo nie trzeba już bawić się w przekładanie plastikowej karty. A w Orange Flex wszystko załatwiasz z poziomu aplikacji mobilnej. Od wyboru Planu, przez uzyskanie eSIM-a, aż po zarządzanie swoimi usługami.

OK, a jak wygląda cena takiej eSIM-ki w Orange Flex? Nie wygląda, bo podobnie jak fizycznej karty ceny po prostu nie ma. eSIM-a możesz aktywować bezpłatnie w każdym Planie, bez dodatkowych kosztów – i główny numer, i karty dodatkowe do zegarka czy tabletu.

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj tutaj: https://flex.orange.pl/uslugi/esim i sprawdź, jakie jeszcze korzyści niesie ze sobą korzystanie z eSIM-a w Orange Flex.

Jak przenieść numer i korzystać z karty eSIM w Orange Flex?

Chcesz przenieść swój numer do Orange Flex i korzystać z eSIM-a? To też załatwisz w aplikacji! Najpierw ją pobierz, a potem załóż swoje konto Flex i wybierz interesujący Cię Plan. Następnie, jeśli przenosisz numer na kartę, to podaj go i wybierz dzień, w którym chcesz, by stał się „Flexowy". W przypadku abonamentu to Orange sprawdzi, kiedy numer może być przeniesiony. Skontaktują się w Twoim imieniu z obecnym operatorem – więc tym nie musisz się martwić.

Następnym krokiem jest już wybór eSIM-a. Z kartą wirtualną wszystko pójdzie ekspresowo – czeka Cię zaledwie kilka „tapnięć” potwierdzających chęć instalacji. Bo karta aktywuje się w zasadzie sama, Ty tylko podążasz za instrukcjami aplikacji i telefonu.

Po wyborze eSIM-a w Orange Flex potwierdzasz swoją tożsamość – również zdalnie, również przez apkę, za pomocą Twojego selfie i zdjęcia dokumentu tożsamości (który nie jest dalej nigdzie przechowywany). A dalej to już tylko wybierasz pasującą Ci metodę płatności za Plan (BLIK albo podpięta karta płatnicza) i czekasz na potwierdzenie, że Twój numer został przeniesiony i jest aktywny we Flexie.

Po przejściu tych kilku kroków wszystko jest gotowe – stajesz się Flexowiczem i do tego masz wygodnego eSIM-a!