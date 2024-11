CPK wydzierżawia ziemię na przyszłe projekty – 185 ha do końca 2025!

Centralny Port Komunikacyjny zamierza wydzierżawić ok. 185 ha gruntów, znajdujących się m.in. w Baranowie, które są niezbędne do realizacji inwestycji - przekazała spółka. Wskazała też, że umowy będą zawierane na okres nie dłuższy niż do końca przyszłego roku.

"Zgodnie z zapowiedziami spółka CPK przedstawiła w listopadzie listę ok. 185 ha (gruntów - PAP) przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Inwestor lotniska i węzła kolejowego proponuje indywidualne umowy obowiązujące nie dłużej niż do końca 2025 r." - czytamy w komunikacie spółki.

Grunty te znajdują się w m.in.: Baranowie, Holendrach Baranowskich, Stanisławowie, Osinach, Cygance, Nowym Drzewiczu i Janówku. Umowy podpisywane mają być na przełomie roku. CPK dodał, że ze względu na plany związane z realizacją inwestycji, umowy będą zawierane na okres nie dłuższy niż do końca przyszłego roku, choć - jak podkreślono - daty zwrotu poszczególnych nieruchomości mogą się różnić.

W ocenie spółki, decyzja o wydzierżawieniu niezbędnych do realizacji inwestycji działek lub ich części stanowi "wyjście naprzeciw oczekiwaniom rolników".

Dodano, że na działkach pozyskanych w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) zostały zaplanowane prace przygotowawcze i budowlane. "Dlatego w zależności od planów inwestycyjnych spółki na liście nieruchomości znajdują się zarówno działki przeznaczone do dzierżawy w całości, jak też te, które będą dzierżawione jedynie w części" - wyjaśniono. Lista działek do dzierżawy ma być uzupełniana w kolejnych tygodniach.

CPK przekazał też, że w ramach PDN zakupiono dotychczas ponad 1,6 tys. działek o łącznej powierzchni 1 tys. 485 ha. "Zaawansowane rozmowy z właścicielami dotyczą kolejnych ok. 315 ha" - dodano. Przypomniano, że wg. zaktualizowanego harmonogramu, nowe lotnisko ma zostać uruchomione pod koniec 2032 r. – jednocześnie z projektowanym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią.

CPK to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

red./PAP