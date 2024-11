Zadłużenie po polsku: co trzeci Polak tonie w kredytach

Ponad jedna trzecia Polaków ma zobowiązania finansowe. Ich zaciągnięcie motywują chęcią podniesienia standardu życia, rzadziej brakiem środków na życie - wynika z badania panelu Ariadna. Większość zadłużonych ma raty, które pochłaniają do 20 proc. ich dochodów - poinformowano.

Autorzy badania wskazali, że większość Polaków (63 proc.) nie posiada żadnej pożyczki czy kredytu. W tej grupie jest nieco więcej kobiet (65 proc.) niż mężczyzn (60 proc.) oraz osób najmłodszych (75 proc. w grupie 18-24 lata) i najstarszych (74 proc. wśród osób powyżej 55 lat). Natomiast ponad jedna trzecia (37 proc.) ma jakieś zobowiązania finansowe. Poinformowano, że zazwyczaj są to osoby w średnim wieku i z dziećmi. "Co piąta osoba w wieku 35-44 lat jest obciążona kredytem hipotecznym (21 proc. vs. 11 proc. w populacji) oraz 18 proc. kredytem konsumenckim" - zaznaczono.

Według panelu Ariadna ponad połowa zadłużonych Polaków (64 proc.) deklaruje, że raty pochłaniają mniej niż 20 proc. ich dochodów. Dodano, że większość z nich (76 proc.) to osoby starsze, powyżej 55 roku życia. "Niestety jest też grupa osób (16 proc. zadłużonych), którzy na spłatę swoich zobowiązań finansowych muszą miesięcznie przeznaczać ponad 1/3 swoich dochodów" - stwierdzono. Wśród nich - jak przekazali autorzy raportu - jest nieco więcej kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 19 i 14 proc.), osób w wieku 25-44 lat (23 proc.) i mieszkańców wsi (21 proc.).

"Najwięcej zobowiązań finansowych to zobowiązania krótkoterminowe (43 proc.) – do spłacenia w ciągu najbliższego roku. Wśród nich przeważają pożyczki na cele konsumpcyjne oraz pożyczki pozabankowe" - wskazano. Zauważono, że w grupie zadłużonych z takim rodzajem zobowiązań najwięcej jest osób poniżej 35 roku życia, przy czym długi z terminem spłaty poniżej roku dominują u najmłodszych (18-24 lat).

Z badania wynika, że zobowiązania długoterminowe (minimum 20 lat) ma 9 proc. zadłużonych Polaków i zazwyczaj są to kredyty hipoteczne. "Wśród tych osób przeważają osoby w wieku 35-44 lat (17 proc.), ale również osoby z wyższym wykształceniem (13 proc.)" - stwierdzono.

Autorzy ocenili, że spłacanie zadłużeń jest dla Polaków coraz trudniejsze; tak uważa prawie połowa (47 proc.) badanych. Zauważono, że większość zadłużonych (70 proc.) decyzję o kredycie lub pożyczce motywowała chęcią podniesienia swojego standardu życia, a reszta (30 proc.) brakiem środków na życie. Wśród tej mniejszej grupy najwięcej jest osób najmłodszych (48 proc. w grupie 18-24 lat).

Zwrócono też uwagę, iż większość (76 proc.) zadłużonych nie ma problemu ze spłatą zadłużenia w terminie. "Najmniej problemu ze spłatą zobowiązań finansowych mają osoby z wyższym wykształceniem oraz zatrudnione na etacie" - wskazano. Dodano, że ponad połowa (57 proc.) uważa, że decyzja o podjęciu kredytu była dobra, a nieco mniej (43 proc.) jej żałuje.

Ponadto zdecydowana większość Polaków (91 proc.) uważa, że "zawsze trzeba spłacać swoje zadłużenie i nie powinno brać się kredytów czy pożyczek, gdy nie ma się pewności, że się je spłaci". Panel Ariadna wskazał, że "mniej odpowiedzialne przekonania" na ten temat mają osoby zadłużone, gdyż w tej grupie zgadzających się z tym, iż zadłużenia zawsze trzeba spłacać jest mniej (88 proc.) niż wśród osób bez kredytu (94 proc.).

"Odwrotnie jest ze stwierdzeniami dającymi przyzwolenie zadłużaniu. Na przykład ze stwierdzeniem, że w dzisiejszych czasach bez kredytów i pożyczek nie da się żyć zgadza się 60 proc. zadłużonych, a tylko 40 proc. osób bez zobowiązań finansowych" - zauważono.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI w listopadzie br. na próbie 1109 osób w wieku od 18 lat wzwyż.



red./PAP