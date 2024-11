Święta Warmia chce ożywić szlak napoleoński

— Nie traktujemy historycznych granic Warmii zbyt dosłownie. Bo gdyby tak było, to nie byłoby na jej mapie np. Świętej Lipki, która powstała kilka kilometrów za granicą dawnego biskupiego księstwa – już na Mazurach. Mielibyśmy też problem z „od zawsze” mazurskim Olsztynkiem, będącym obecnie częścią powiatu olsztyńskiego, który w większości zajmuje obszar tzw. południowej Warmii — tak wspomniany starosta wyjaśnia przyjęcie do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii gminy Tolkmicko. Andrzej Abako jest przewodniczącym Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii.

Miasteczko leży co prawda "rzut beretem" od warmińskiego już Fromborka, ale to historyczne Powiśle.

Gmina Tolkmicko to kolejny „niewarmiński” samorząd, który został członkiem Stowarzyszenia mającego promować i rozwijać Warmię

I nie ma w tym sprzeczności. Promowanie Warmii jako drugiego, obok Mazur brandu turystycznego to jedno, a zrozumienie, że historyczne granice mocno się już zatarły - to drugie.

— Dlatego chcemy rozwijać subregion we współdziałaniu wszystkich, którzy w naszym stowarzyszeniu widzą swoją szansę, a niekoniecznie mają „warmińską proweniencję” — podkreśla Andrzej Abako.

Dzisiaj Świętą Warmię tworzą 34 samorządy, które reprezentują

prawie połowę mieszkańców Warmii i Mazur i przynajmniej jedną trzecią PKB regionu. — Co najważniejsze łączy je wspólny cel: zrównoważony rozwój gospodarczy Warmii oparty na jej najważniejszej „inteligentnej specjalizacji” – ekoturystyce kulturowej — podkreśla starosta.

Święta Warmia przygotowuje teraz między innymi 20-30 kilometrowe szlaki, prowadzące do najważniejszych atrakcji turystycznych gmin i miast, ale i zahaczającymi o punkty gastronomiczne, obiekty noclegowe itp.

Stowarzyszenie rozpoczęło już przygotowania do obchodów pięciolecia funkcjonowania projektu Szlak Świętej Warmii, który oficjalnie zainaugurowany został na początku czerwca 2020 roku.

Do druku przygotowywana jest ósma już książkę z świętowarmijnej biblioteczki. Tym razem będą to „Kuchnie Świętej Warmii. Biesiadnik kulinarny”. W planach jest już koleje wydanie, które opisywałyby przyrodę regionu oraz różnego rodzaju ciekawostki.

Stowarzyszenie chce ożywić Szlak Napoleoński prowadzącego przez warmińskie wsie i miasta, które w roku 1807 były świadkami zmagań armii francuskiej z wojskami rosyjsko-pruskimi. 220 rocznica tych wydarzeń byłaby doskonałą ku temu okazją.

