Prezydent Sutryk zatrzymany przez CBA. Kto go zastępuje?

Wiceprezydent Renata Granowska zastępuje w pełnieniu obowiązku zatrzymanego przez CBA prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Prezydent stolicy Dolnego Śląska został przewieziony do katowickiej prokuratury, gdzie ma usłyszeć zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Collegium Humanum.

Sutryk został zatrzymany rano we Wrocławiu przez funkcjonariuszy CBA. Przewieziono go do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie, jak podał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, zostaną mu postawione zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w dawnej uczelni Collegium Humanum.

Urząd Miasta Wrocławia poinformował po godz. 15., że w przypadku nieobecności prezydenta Sutryka, decyzje związane z funkcjonowaniem miasta podejmuje pierwszy zastępca - wiceprezydent Renata Granowska (PO).

We wpisie opublikowanym przez biuro prasowe magistratu przypomniano oświadczenie Sutryka w sprawie Collegium Humanum z marca tego roku, w którym zaznaczył, że "podobnie jak kilkanaście tysięcy osób w całej Polsce" korzystał z oferty edukacyjnej Collegium Humanum, którą opłacił z własnej kieszeni, a dwusemestralne studia zakończył zdanym egzaminem.

— Podobnie jak kilkanaście tysięcy osób w całej Polsce decyzję o podjęciu studiów podjąłem po zapoznaniu się z ofertą i akredytacjami ministerstwa. Podobnie jak kilkanaście tysięcy osób w całej Polsce czuję się w tej sprawie osobą pokrzywdzoną i oczekuję jej szybkiego wyjaśnienia przez odpowiednie służby państwowe. (...) — oświadczył wówczas Sutryk.

W komunikacie biura prasowego magistratu zaznaczona też, że „Jacek Sutryk już wcześniej prosił, by pisząc o nim w przekazach medialnych, posługiwać się jego wizerunkiem i pełną wersją imienia i nazwiska”.

(PAP)