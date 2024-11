Potańcówka dla seniorów w Uranii

Inauguracja Olsztyńskich Dni Seniora już w najbliższy czwartek, 14 listopada w olsztyńskiej Uranii. Od godziny 16 do 19 odbędzie się tam wydarzenie „Animacje i taneczne pląsy dla seniorów i seniorek”.

— W trakcie spotkania nauczymy się podstawowych kroków, ale nie będą to typowe warsztaty taneczne. To wydarzenie, w trakcie którego będziemy dobrze bawić się do znanych i lubianych utworów muzycznych — zapowiada Katarzyna Korzeb, trenerka z Klubu Power Dance Agora.

Ten wieczór można będzie w Olsztynie spędzić aktywnie, a przedsięwzięcie poprowadzą uznani i doświadczeni trenerzy z Klubu Tańca Sportowego Power Dance Agora – Katarzyna Korzeb i Marek Michalkiewicz.

Można przyjść, spędzić czas w dobrym towarzystwie, poruszać się i poznać podstawowe kroki i wziąć udział w olsztyńskiej potańcówce. Kto wie, może dla niektórych będzie to początek tanecznej przygody?

— Taniec rozwija na wielu płaszczyznach — zapewnia Katarzyna Korzeb. — Przede wszystkim pod względem naszej sprawności fizycznej, ponieważ angażuje wszystkie stawy i mięśnie. Poprawia krążenie krwi, poprawia metabolizm, reguluje poziom ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi. Pozwala utrzymać nie tylko dobrą kondycję, ale jest też znakomitym antydepresantem. Poprawia nastrój, zmniejsza napięcie, redukuje stres i pozwala zapomnieć o codziennych troskach. Kiedy uczestnicy zajęć przychodzą mówię im: „pamiętajcie, jesteście tutaj tylko dla siebie”. Nie myślcie o tym, co zostawiliście w domach. Po prostu bądźcie tu i teraz.

To już jutro! Wstęp na wydarzenie w Hali Urania „Animacje i taneczne pląsy dla seniorów i seniorek” wejściem B1, od strony lodowiska. By wziąć udział trzeba posiadać obuwie sportowe na zmianę. Udział jest bezpłatny.