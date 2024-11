Poznaj deweloperską ofertę GOMIKO

Od 2019 roku intensywnie budujemy pozycję solidnej marki w segmencie budownictwa, a także na rynku nieruchomości. Jako rzetelny partner zapewniamy wysoki standard wykonywanych usług. W naszej ofercie znajdziecie Państwo nowoczesne budynki mieszkalne, luksusowe apartamentowce, jak również domy jedno- i wielorodzinne, z pełną infrastrukturą zapewniającą funkcjonalność osiedli.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, lokale przekazujemy w standardzie deweloperskim lub wykończone „pod klucz”. Nasze inwestycje cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku, ponieważ zawsze dbamy o to, aby realizowane projekty wyróżniały się atrakcyjną lokalizacją oraz najwyższą jakością wykończenia.

Misją GOMIKO – jest zaoferowanie idealnego miejsca do życia każdemu z klientów oraz stworzenia takich budynków, które spełnią oczekiwania mieszkańców i wpłyną na rozwój lokalnej społeczności. Czujemy się zobowiązani do wykreowania takiej przestrzeni, w której komfort, estetyka i zrównoważony rozwój idą w parze. W ciągu kilku lat oddaliśmy do użytku setki nowych domów i mieszkań, co oznacza, że pomogliśmy wielu klientom zrealizować marzenie o posiadaniu własnego, bezpiecznego i wygodnego lokum.

Nasze osiedla budujemy w różnych lokalizacjach, w bezpośrednim sąsiedztwie lub blisko Olsztyna, aby zapewnić ich mieszkańcom dogodny dostęp do infrastruktury miejskiej, szkół i centrów handlowych.

Nasze inwestycje to domy w zabudowie szeregowej, bliźniaczej o powierzchniach od 80 do 85 m², które mimo kompaktowych rozmiarów, zapewniają pełen komfort użytkowania. Dobrze zaplanowane wnętrza, przestronne salony z aneksami kuchennymi, dodatkowe pokoje oraz ogródki i tarasy, sprawiają, że są one doskonałą alternatywą dla tradycyjnych mieszkań. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów i nowoczesnych technologii, nasze domy charakteryzują się niskim zużyciem energii. Wszystkie są wyposażone w nowoczesne pompy ciepła, które obniżają koszty ogrzewania, jednocześnie dbając o środowisko.

Osiedla posiadają szeroką gamę udogodnień, w tym własne tereny zielone, place zabaw, miejsca do wypoczynku, siłownie zewnętrzne, a nawet parki. W planie zagospodarowania uwzględniliśmy parkingi dla mieszkańców, a większość projektów dysponuje również funkcjonalnymi wiatami garażowymi, które umiejscowione są bezpośrednio przy wejściach do budynku.

Nasza oferta obejmuje także budynki wielorodzinne z dwupoziomowymi mieszkaniami o powierzchniach od 60 do 106 m², posiadającymi przestronne tarasy i prywatne ogródki.

Aby zagwarantować mieszkańcom maksymalną wygodę i bezpieczeństwo, inwestycje posiadają doskonale rozwiniętą sieć komunikacyjną. Znajdują się tu wewnętrzne, wyłożone kostką brukową drogi, które ułatwiają przemieszczanie, a także szerokie chodniki i lampy uliczne. Wszystkie osiedla zlokalizowane są w pobliżu głównych arterii i przystanków komunikacji miejskiej, co umożliwia szybki i łatwy dostęp do centrum miasta lub innych części regionu.

Poznaj naszą ofertę:

Warmia:

Osiedle SUNSET w Tomaszkowie

Osiedle HARMONIA PARK w Różnowie

Osiedle PLAŻOVA w Szczęsnem

Osiedle ZAKĄTEK BARTĄG w Bartągu



Mazury:

Port 69 – inwestycja z linią brzegową i własną mariną, na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

