Polska premiera w olsztyńskiej filharmonii – Salentin & BigBand

Grał ze sławami sceny muzycznej, a muzykę tworzy od ponad 30 lat. Mowa o profesorze Hansie Peterze Salentinie, którego Bill Dobbins opisał go jako „jednego z najlepszych trębaczy współczesnej europejskiej sceny”. Jazz Podium (2008) „wyrósł na ważnego trębacza europejskiej sceny jazzowej”. Amerykański magazyn internetowy All About Jazz porównał jego styl gry do Milesa Davisa, Nilsa Pettera Molvaera i Markusa Stockhausena. Teraz mamy wyjątkową okazję posłuchać mistrzowskich wykonań na żywo, w Olsztynie. Wystąpi z Orkiestrą Jazzową Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, która powstała z inicjatywy Janusza Cieplińskiego, dyrektora filharmonii, który zaprosił Bartosza Smorągiewicza do prowadzenia zespołu. Trzon grupy stanowią muzycy Filharmonii, wsparci w sekcji rytmicznej i saksofonach przez czołowych polskich instrumentalistów jazzowych.

Do udziału w koncercie zaprasza Bartosz Smorągiewicz, który od 2023 roku prowadzi Orkiestrę Jazzową Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

- Z Hansem Peterem Salentinem spotkaliśmy się podczas moich studiów w Würzburg w Niemczech, gdzie ja zacząłem studiować saksofon i kompozycję, a Hans Peter był i jest do tej pory wykładowcą trąbki jazzowej. Chodziłem do niego na zajęcia, a pod koniec moich studiów on wykonał moją kompozycję na Big Band, która była egzaminem dyplomowym – opowiada Bartosz Smorągiewicz. - Później pojechałem studiować kompozycję bigbandową na BMI Jazz Composers Workshop do Nowego Jorku i od tamtego momentu przez kilkanaście lat zaaranżowałem kompozycje Hansa Petera na orkiestrę jazzową, które wykonywał przez różne big bandy w Niemczech, Holandii, Rosji i Ukrainie.

Polska premiera odbędzie się już 14 listopada o godz. 19.00 w sali koncertowej filharmonii.

Koncert Orkiestry Jazzowej Filharmonii pod kierunkiem Bartosza Smorągiewicza, Hansa Petera Salentina (trąbka) w czwartek, 14 listopada 2024 roku w sali koncertowej Filharmonii o godz. 19.00.