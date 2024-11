Morze biało-czerwonych flag i cała Polska w stolicy. Marsz Niepodległości 2024

To było radosne popołudnie z setkami tysięcy Polaków na ulicach Warszawy. Rodacy z różnych zakątków naszej Ojczyzny zjechali 11 listopada 2024 roku do stolicy na Marsz Niepodległości. Co sprawia, że - zamiast spędzać czas w rodzinnych stronach - pokonują setki kilometrów, by podczas Narodowego Święta Niepodległości być właśnie w Warszawie? Jak się okazuje, niektórzy mają podwójny powód do świętowania... Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji z Marszu Niepodległości 2024