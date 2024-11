Wojewoda Warmii i Mazur wręczył odznaczenia

Z okazji Święta Niepodległości w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie doszło do bardzo podniosłej uroczystości. Wojewoda Radosław Król wręczył 157 odznaczeń osobom, które swoją działalnością przysłużyły się państwu i społeczeństwu.

— Dzień po 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, to doskonały moment, by podziękować tym, którzy pracują na rzecz państwa polskiego, społeczeństwa polskiego, na rzecz samorządu. W swoim środowisku są osobami, które są zauważalne przez swoje zaangażowanie. Te osoby robią wielkie rzeczy, nie oczekując nic w zamian. Tym osobom należy się słowo dziękuje. Powinniśmy wyrazić im swoją wdzięczność. Myślę, że najlepszym wyróżnieniem będzie uhonorowanie ich medalem „zasłużony za długoletnią służbę” czy medalem „zasłużony dla państwa polskiego”. Niech będzie to wyrazem wdzięczności i złożeniem honoru za ich ciężką i ważną pracę — podziękował wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał wręczenia łącznie 157 medali i odznaczeń:

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono 1 osobę.

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono 5 osób.

Krzyż Zasługi, ustanowiony w 1923 r., nadawany jest osobom, które przyniosły zasługi państwu lub obywatelom, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

Medal Złoty Za Długoletnią Służbę – otrzymało 39 osób

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę – otrzymało 48 osób

Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę – otrzymało 18 osób

Medal za Długoletnią Służbę - przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:

I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,

II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,

III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia" – wyróżniono 7 osób.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” – to jednostopniowe resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez Ministra Zdrowia. Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem dla osób współpracujących ze służbą zdrowia i opieką społeczną na rzecz ochrony zdrowia, w uznaniu zasług w zakresie m.in. wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych w zakładach pracy, szerzenia oświaty zdrowotnej.

Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej wyróżniono 8 osób

Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” – uhonorowano 2 osoby

Krzyżem Świętego Floriana odznaczono 4 osoby.

Ustanowiony w 2021 r., jest nagrodą za wybitne osiągnięcia w realizacji zadań wynikających z bycia członkiem ochotniczej straży pożarnej. Nie dzieli się na stopnie.

Odznaka Świętego Floriana – otrzymało 18 osób

Krzyż Zesłańców Sybiru - otrzymała 1 osoba.

Krzyż Zesłańców Sybiru - ustanowiony w 2003 r. jako wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości.

Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis – wyróżniono 1 osobę.

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego na mocy art. 7 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115) przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Medal posiada trzy stopnie:

I stopień - Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,

II stopień - Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,

III stopień – Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Samorządu Terytorialnego – otrzymało 5 osób.

Odznaka stanowi wyraz uhonorowania codziennej działalności na rzecz wspólnoty samorządowej, krzewienia idei samorządności. Jest nadawana za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego.

Z okazji 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w urzędzie wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych dla strażaków.

Pośród osób wyróżnionych byli również strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. W uroczystości udział wzięli nadbryg. Michał Kamieniecki Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP wraz z Zastępcą st. bryg. Tomaszem Ostrowskim oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP z Warmii i Mazur.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Srebrnym Medalem za Długoletnią służbę:

- asp. Mirosława Charabina – KP PSP Mrągowo,

- st. asp. Sebastiana Micińskiego – KP PSP Mrągowo,

oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę:

- st. asp. Arkadiusza Boguszewskiego – KP PSP Gołdap.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:

- Zygmuntowi Pampuchowi – Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bartoszycach.

Ponadto Prezydent RP odznaczył czterech druhów OSP z Warmii i Mazur Krzyżami Świętego Floriana, a Minister SWiA odznaczył osiemnastu strażaków ochotników Odznakami Świętego Floriana.

Aktu nadania odznaczeń dokonał w imieniu Prezydenta RP i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Radosław Król Wojewoda Warmińsko-Mazurski w asyście między innymi nadbryg. Michała Kamienickiego.