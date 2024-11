MON tworzy fundusz wsparcia nowoczesnych technologii dla wojska

Na początku października Minister Obrony powołał specjalny zespół pod przewodnictwem doradcy Macieja Samsonowicza. W skład zespołu weszli przedstawiciele Sztabu Generalnego, Agencji Uzbrojenia oraz departamentów innowacji i polityki zbrojeniowej MON. Ich zadaniem jest stworzenie strategii wspierania rozwoju innowacyjnych technologii obronnych. Planowane jest utworzenie ekosystemu funduszy inwestycyjnych, które wesprą technologie obronne i podwójnego zastosowania, w tym specjalnego funduszu pod nazwą Polish Defence Fund.

— To jest inicjatywa skierowana w głównej mierze do start-upów czy małych przedsiębiorstw, którym często brakuje środków na finansowanie projektów z obszarów militarnego czy podwójnego zastosowania – mówi businessinsider.com.pl osoba zbliżona do sprawy.

Ministerstwo Obrony planuje utworzenie pierwszego funduszu inwestycyjnego o początkowej wartości 100 mln euro, który stanie się wzorem dla kolejnych. Fundusz będzie oparty na polskim kapitale z większościowym udziałem kraju (min. 51%), ale otwarty na inwestorów z NATO i państw sojuszniczych. MON oczekuje, że taka struktura finansowania wesprze rozwój technologii obronnych, takich jak systemy bezzałogowe, sztuczna inteligencja oraz odporne na zakłócenia systemy komunikacyjne.

Dziś w Ministerstwie Obrony odbędzie się spotkanie, na którym zaprezentowana zostanie koncepcja Polish Defence Fund. Na spotkanie zaproszono m.in. instytucje finansowe, Polski Fundusz Rozwoju, Polską Grupę Zbrojeniową i WB Electronics. Obecnie analizowane są źródła finansowania, aspekty prawne oraz struktura projektu. Planowane jest również utworzenie ciała doradczego, które będzie współpracować z wojskiem, aby inwestycje odpowiadały priorytetom obronnym.

Ministerstwo Obrony wskazuje na lukę kapitałową w finansowaniu technologii obronnych w Polsce, co w obecnej sytuacji geopolitycznej wymaga szybkiego działania. Jak zauważa rozmówca Business Insider Polska, kraje takie jak Izrael i Tajwan skutecznie zbudowały systemy wsparcia tego sektora, angażując fundusze zbrojeniowe i venture capital. W Polsce takie podmioty praktycznie nie istnieją. Przykładem inwestycji w obronność jest PFR, który posiada 26,44% udziałów w WB Electronics, lecz takie przypadki są rzadkością. Rozwój technologii obronnych wymaga stworzenia ekosystemu inwestycyjnego i wytyczenia wojskowych priorytetów, które przyciągną prywatny kapitał.

