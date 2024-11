Zadbaj o zdrowie w Galerii Warmińskiej!

Akcja „Zdrowie pod kontrolą” w Galerii Warmińskiej cieszy się ogromnym zainteresowaniem każdego roku. Do dyspozycji odwiedzających będzie aż 15 stanowisk medycznych.

Dedykowane punkty medyczne pojawią się przed galerią i w atrium. W godz. 11-17 można będzie bezpłatnie skorzystać z wielu badań i porad medycznych. Wśród dostępnych badań będą: pomiar glikemii, pomiar ciśnienia, pomiar wydychanego tlenku węgla, badanie EKG. Będzie można także wykonać badanie ostrości wzroku i widzenia barwnego oraz sprawdzić głos. Dla uczestników akcji udostępniony będzie analizator składu ciała TANITA oraz alkogogle.

W programie nie zabraknie nauki udzielania pierwszej pomocy i uwielbianego przez najmłodszych szpitala pluszowego misia, w którym dzieci – niemal jak w prawdziwym szpitalu - leczą lalki i pluszaki.

W ramach promocji profilaktyki onkologicznej dostępne będą natomiast stoiska, na których będzie można nauczyć się samobadania piersi oraz zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku kostnego.

Przed galerią stanie także mammobus, czyli specjalistyczna naczepa wyposażona w mammograf (aparat rentgenowski do badania piersi). W ramach programu profilaktyki raka piersi kobiety w wieku 45-74 lata będą mogły się tutaj bezpłatnie przebadać, jeśli spełniają jedno z poniższych kryteriów:

- nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia);

- zakończyły okres 5 lat od leczenia chirurgicznego raka piersi i pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT) – zalecenie badania co 12 miesięcy;

- zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu – zalecenie badania co 12 miesięcy.

Można się wcześniej zarejestrować na mammografię pod numerem telefonu: 58 666 24 44.

Ponadto do dyspozycji odwiedzających będzie Audiobus, w którym będzie wykonywane badanie słuchu - otoskopowe, tympanometryczne oraz audiometria we współpracy z Interdyscyplinarnym SKN Otorynolaryngologii.

„Zdrowie to najważniejsza sprawa i warto poświęcić swój czas, by sprawdzić, czy przypadkiem coś niepokojącego się w naszym organizmie nie dzieje. Może to być tylko rutynowa kontrola, ale może też się okazać, że to właściwy moment, żeby wdrożyć odpowiednie działania – profilaktykę, leczenie. Nie bójmy się tego, skorzystajmy z możliwości bezpłatnego przeglądu zdrowia w trosce o nas samych i naszych bliskich zdrowia” – zachęca Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

Akcja poświęcona profilaktyce zdrowotnej organizowana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Olsztyn działający przy Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM.

