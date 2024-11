Czy Radosław Sikorski poradziłby sobie z polityką bezpieczeństwa lepiej niż Rafał Trzaskowski?

Jak pisze rp.pl Koalicja Obywatelska ma ogłosić nazwisko kandydata na prezydenta 7 grudnia, na Śląsku. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem KO na prezydenta jest prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, który startował już w wyborach prezydenckich w 2020 roku i wszedł w nich do II tury, w której przegrał z urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą.

— Ambicje prezydenckie zgłasza także szef MSZ Radosław Sikorski. Sikorski już raz ubiegał się o nominację Platformy Obywatelskiej w organizowanych przez tę partię prawyborach prezydenckich – w 2010 roku rywalizował w takich prawyborach z Bronisławem Komorowskim, ale ostatecznie to ten ostatni, wówczas marszałek Sejmu, został kandydatem na prezydenta, a następnie głową państwa — przypomina rp.pl.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytano, który z kandydatów – ich zdaniem - lepiej poradziłby sobie Pani/Pana zdaniem z tematyką związaną z bezpieczeństwem?

— Na tak zadane pytanie 29,3 proc. badanych odpowiedziało, że byłby to Rafał Trzaskowski — wynika z sondażu.

25,9 proc. odpowiedziało, że byłby to Radosław Sikorski, a 19,3 proc. badanych uważa, że obaj poradziliby sobie z tą tematyką tak samo. 25,5 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

— Sikorski poradziłby sobie lepiej niż Trzaskowski z tematyką związaną z bezpieczeństwem zdaniem ankietowanych w wieku 35-49 lat (31,1 proc. do 26,7 proc.), a także według ankietowanych z wyższym wykształceniem (31,9 do 27,1 proc.), zarabiających powyżej 7 tys. zł netto (40,2 proc. do 26,6 proc.) oraz wśród mieszkańców miast liczących więcej niż 500 tys. mieszkańców (33,5 proc. do 17,4 proc.) — informuje rp.pl

Z kolei Rafał Trzaskowski wyraźnie wygrywa wśród najmłodszych ankietowanych – w grupie respondentów do 24. roku życia wskazuje go 38,5 proc. ankietowanych przy 19,8 proc. wskazaniach na Radosława Sikorskiego, wśród osób z wykształceniem średnim (32,1 proc. do 21,9 proc.) oraz wśród mieszkańców miast liczących 200 do 499 tys. (38 proc. do 18,5 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 5-6 listopada 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

(PAP)