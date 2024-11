Świeć przykładem na …drodze

Statystyki, jeżeli chodzi o wypadki z udziałem pieszych w ruchu drogowym są zatrważające. W 2023 roku spowodowali oni ponad tysiąc wypadków, w wyniku których śmierć poniosło ponad dwieście osób! Co prawda, wypadków było mniej niż w poprzednim roku, jednak więcej ze skutkiem śmiertelnym.

Niebezpieczna jesień

Co roku, najwięcej wypadków z udziałem pieszych odnotowuje się w miesiącach jesiennych: październiku oraz listopadzie. Jak mówią statystyki, od zmroku do świtu zdarza się połowa wypadków drogowych, ale przy dziesięciokrotnie mniejszym ruchu pojazdów. Najwięcej ofiar śmiertelnych zdarza się poza obszarem zabudowanym. Najtragiczniejsze są te, spowodowanie przebywaniem na jezdni. W takiej sytuacji niemal w co drugim wypadku ginie pieszy. Stąd bardzo ważna jest to, aby piesi byli widoczni na drodze, szczególnie najmłodsi, którzy potrafią zachować się, delikatnie mówiąc niefrasobliwie. Zabawy na jezdni do skrajny przykład braku wyobraźni, jednak i to się niestety zdarza. To przede wszystkim widoczność decyduje o czasie reakcji. Decydująca może być jedna sekunda! To nie jest żart, bo w tym czasie pojazd jadący z prędkością 70 km/h. przemierza 20 metrów. Taki odcinek decyduje o zdrowiu i życiu człowieka.

Czy jest więc na to jakaś rada?

Piesi błędnie myślą, że skoro widzą nadjeżdżający pojazd, to kierowca również ich widzi… Niestety, pieszy bez odblasków „zlewa się” z otoczeniem i jest widoczny dopiero z odległości 20-30 metrów. Będąc wyposażonym w odblaski zostanie dostrzeżony z odległości 130-150 metrów. Aż pięć razy wcześniej niż bez odblasków!

- Nie trzymajmy więc odblasków w szufladzie, tylko załóżmy je na swoją garderobę – apeluje Joanna Jaguszewska z Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie. – Okazuje się, że często, bez chwili zastanowienia wyprawiamy swoje pociechy w drogę nieoświetlonym poboczem. Dlatego kilka lat temu ruszyliśmy z akcją „Bezpieczny świetlik”.

Zadania realizowane w jej ramach to patrole i co za tym idzie, kontrole pieszych. W akcję zaangażowane są wszystkie placówki edukacyjne. Osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne, kluby seniora, urzędnicy i sami mieszkańcy.

Akcja, która w tym roku doczekała się siódmej edycji jest skierowana nie tylko do uczniów gietrzwałdzkich placówek. Co prawda to oni każdego roku są pouczani przez miejscowych policjantów o tym, jak należy zachować się na drodze.

- Docierając do dzieci, docieramy do ich rodziców i dziadków – mówi Joanna Jaguszewska. - W tym roku dzięki współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Olsztynie odbędą się spotkania skierowane właśnie do seniorów. Szeroko pojęte bezpieczeństwo w ruchu drogowym w przypadku osób starszych nabiera innego znaczenia. Seniorzy często mają kłopoty z określeniem odległości od pojazdu, a także tym, z jaką porusza się on prędkością.

Dodatkową trudnością jest charakterystyka terenu. Obszar zbudowany w gminie wiejskiej nie oznacza terenu bezpiecznego. Brak chodników czy wąskie pasy drogowe stanowią wyzwanie dla kierowców.

- Bezpieczny Świetlik, którego już mamy siódmą edycję przynosi wymierne efekty – mówi Joanna Jaguszewska. - Wśród mieszkańców naszej gminy wytworzyła się współodpowiedzialność za bezpieczeństwo. Zmotoryzowani często zgłaszają się do urzędu po odblaski, aby móc je wręczyć mijanym na trasie pieszym. Prym wiodą w tym kierowcy gminnych autobusów, którzy zwłaszcza upominają dzieci w noszeniu elementów poprawiających widoczność na drodze.

Trenerzy oraz instruktorzy zajęć pozalekcyjnych zachęcają uczestników, aby ubierali się stosownie do panującej aury i brali ze sobą w drogę odblaski. Nawet miejscowi przedsiębiorcy wspierają akcję poprzez dostarczanie ich do urzędu.

Jak podaje policja, warto uświadomić sobie że wpływ na widoczność mają odblaski:

1. Dzięki nim pieszy czy rowerzysta widoczny jest z odległości 130-150 metrów.

2. Im niżej umieszczony jest odblask, tym szybciej padną na niego światła reflektorów samochodu i kierowca zobaczy pieszego.

3. Pieszego bez odblasków kierowca jest w stanie zauważyć co najwyżej z odległości 20-30 metrów.

4. Kierowcy jadący z przeciwnych kierunków często oślepiają siebie nawzajem. Trudno jest wówczas dostrzec sylwetki pieszych oraz rowerzystów ubranych na czarno.

5. Aby zahamować przed przeszkodą od jej zauważenia kierowca potrzebuje zwykle od 0,8 do 1 sek. Do tego należy dodać działanie układu hamulcowego – około 0,3-0,4 sek. Przy prędkości 50 km samochód przejedzie wówczas około 20 metrów!